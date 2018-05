VIOLENCIA ELECTORAL

Lobo y Rubalcava, por mantener control en GAM y Cuajimalpa

Agresiones con grupos de choque o aumentar un 600% el número de apoyos económicos son algunas de sus prácticas

REDACCIÓN 27/05/2018 10:19 p.m.

Adrián Rubalcava y Víctor Hugo Lobo se resisten a dejar el poder en las ahora alcaldías

Los exjefes delegacionales de Cuajimalpa y Gustavo A. Madero, Adrián Rubalcava y Víctor Hugo Lobo, respectivamente, no quieren dejar el poder en las alcaldías que gobernaron, al costo que sea, como acusan opositores.

En el caso de Rubalcava, quien busca regresar a gobernar en Cuajimalpa, elige como estrategia intimidar y agredir a los equipos de sus competidores por la alcaldía; mientras que Lobo, el perredista, opera a través de programas sociales que usa a su favor. Ambos cuentan con denuncias ante autoridades.

Contra el priista Rubalcava hay dos denuncias presentadas. Una en la Procuraduría capitalina el pasado 30 de abril y otra el 1 de mayo ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), por parte del candidato al distrito 20 local de la coalición "Por la CDMX al Frente", Santiago Torreblanca, y la segunda por la aspirante a alcaldesa en Cuajimalpa de "Juntos Haremos Historia", Paola Feliz.

Ambos candidatos denunciaron agresiones contra brigadistas suyos, y en los dos hechos declararon que en caso de que a sus equipos o a ellos mismos les ocurra algo, hacían responsable al abanderado del PRI.

Tanto Feliz como Torreblanca dijeron por separado a LA SILLA ROTA que detrás de las agresiones estaba el estilo de Rubalcava, como en distintas ocasiones que lo han acusado de encabezar al grupo de choque "Los Claudios".

El dirigente del PAN en la Ciudad de México, Mauricio Tabe, se refirió al tema y pidió el 25 de mayo detener las agresiones y violencia en Cuajimalpa como parte del Pacto de Civilidad.

"Hay una cuadrilla permanente que se dedica a estar retirando la propaganda (de las calles), pero lo que nos parece más grave es esta situación donde empiezan a cortar los servicios públicos, como la energía eléctrica. La intimidación a los vecinos es constante, tocan la puerta para decirles que no apoyen, amenazándolos. Esta es la situación que se vive en Cuajimalpa".

LOBO CONFÍA EN DÁDIVAS ELECTORALES

En el caso de Gustavo A. Madero, Morena presentó una denuncia ante la FEPADE el 17 de abril contra distintas administraciones delegacionales, entre ellas la que ha gobernado Víctor Hugo Lobo.

La acusación es que compra votos manipulando programas y acciones institucionales. Uno de ellos es el llamado "Apoyo nutricional", que antes tenía una población objetivo de 17 mil 076 personas y este año creció un 600 por ciento sus beneficiarios, al pasar a102 mil 836 que reciben un apoyo de 325 pesos mensuales por medio año.

Este programa, que inicialmente tenía un presupuesto de 33.3 millones de pesos, subió a 200 millones 500 mil pesos.

De acuerdo con César Cravioto, vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de Gobierno por la Ciudad de México con "Juntos Haremos Historia", ese programa es una forma de incidir en la elección de Lobo para que su pareja, Nora Arias, conserve el gobierno en la demarcación.

ES UN "MINI TIRANO"

La candidata a alcaldesa Paola Feliz señaló que dos rotulistas de su equipo fueron golpeados con cadenas por ocho hombres y una mujer que los interceptaron. A uno lo dejaron inconsciente, le rompieron la nariz y las costillas, por lo que presentó una denuncia el 1 de mayo.

Asimismo, a vecinos que colocaron lonas de propaganda a favor de la morenista en sus comercios o casas, se las han arrancado. Ella misma aseguró que ha recibido en sus redes sociales ataques de bots.

Aunque no tiene pruebas de que Rubalcava esté detrás, no duda que el exjefe delegado en Cuajimalpa sea el responsable, ya que ella formó parte de su equipo, del cual se alejó cuando éste comenzó a atacarla como diputada federal por considerar que no apoyó a la delegación con presupuesto.

"Fui candidata a diputada federal en 2015 y me cambié a Morena (militaba en el Verde) por amenazas de muerte", recordó.

Paola Feliz hizo campaña ese periodo junto con el PRI en la demarcación, año que hubo agresiones contra el perredista Luis Cházaro cuando fue candidato a jefe delegacional, e incluso se registró una balacera. "Sé quién tiene capacidad de arrancar lonas", afirmó en referencia a Rubalcava.

En este proceso electoral se han repetido las agresiones, aunque no ha habido balaceras, pero ella responsabiliza a Rubalcava.

"Es un ´mini tirano´, encontró un coto de poder y no lo quiere soltar. Ya fue jefe delegacional, dejó a su amigo (Miguel Ángel Salazar) en el cargo. No se hizo el trabajo que se debe hacer y eso que hubo un presupuesto alto en Cuajimalpa y ni se ve", señaló.

Explicó que parte del modus operandi de Rubalcava es actuar con grupos de choque, como "Los Claudios". Para ganar la elección, el exjefe delegacional que también es conocido como "Dragón", regala hasta tortillas, algo que la candidata considera denigrante.

Feliz añadió que Rubalcava, en su campaña para ser alcalde y volver a gobernar la delegación, ha tapizado las calles con propaganda suya y su equipo se encarga de retirar la de los adversarios.

Por su parte, el panista Santiago Torreblanca recordó también los hechos violentos en Cuajimalpa ocurridos hace tres años, cuando uno de los golpeados fue Héctor Maldonado, entonces exdirector del Registro Civil y quien ahora es secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México.

En el caso de Torreblanca, que hace campaña en Cuajimalpa, dijo que a 10 encargados brigadistas entre unas seis personas les robaron cuatro lonas y 500 volantes, y a dos de ellos una persona los amenazó con una pistola. En otra agresión, la pintura que usaban los brigadistas se las arrojaron al interior de uno de los autos que manejaban.

En su caso, reconoció que no se atreve a señalar directamente como responsable a Rubalcava pues no tiene las pruebas, pero sabe que es su estilo.

"Todos lo sabemos, no puedo señalar aunque es evidente que es él. Lo sabemos, pero no tengo elementos; los que agredieron e iban armados no traían camisas de Rubalcava".

Recordó algunos antecedentes del exdelegado priista, como una denuncia interpuesta en su contra por periodistas tras intervenciones telefónicas, o una campaña orquestada contra Luis Cházaro hace tres años. "Es una persona a la que le gusta el poder y mantener el control absoluto de las cosas".

Como Feliz, el panista Torreblanca coincidió en que Miguel Ángel Salazar, quien lo sucedió en el cargo en Cuajimalpa hace tres años y ahora busca una diputación, estuvo a la sombra de Rubalcava porque nunca dejó de tomar las decisiones en la delegación.

También describe el estilo de operar del llamado "Dragón". Explicó que le gusta crear estructuras con claves, donde sus miembros tienen nombres de animales; por eso él es Dragón, y todo lo maneja como una estructura militar.

"A sus seguidores él los usa de espías. Si una persona lo sigue en una cuadra esa persona tiene la instrucción de que le informe y grabe a personas; tiene información, pero como en régimen de Corea del Norte, los vecinos se sienten intimidados. Pueden ser acusados de desleales".

Dos semanas después de la primer denuncia que presentó, a otra persona de su brigada se le acercaron en un Chevy y, aunque no estaban armados, lo amenazaron que si seguía llevando al candidato a San Mateo se atuvieran a las consecuencias.

"Me han bajado cerca de 100 mantas de domicilios de personas. De lonas no he denunciado, pero de la del 30 de abril sí".

PAREJA IMPERIAL

En el caso de Gustavo A. Madero, es el exjefe delegacional Víctor Hugo Lobo quien opera, explicó a La Silla Rota el excandidato a ese cargo en la misma demarcación, César Cravioto.

Lobo es jefe delegacional con licencia definitiva de la G.A.M., y es candidato a diputado local, pero además opera para que su pareja Nora Arias regrese a gobernarla.

Lobo la encabezó entre 2009 y 2012. Arias la gobernó los siguientes tres años, y Lobo regresó a gobernar de 2015 hasta inicios de este año, cuando pidió licencia.

"Es una pareja imperial, es sentirse dueños de una delegación y un territorio, y pensar que los habitantes que no tienen memoria y les dejan pasar sus corruptelas y el balance de sus gestiones ha sido terrible, una inseguridad como no se ha visto en Gustavo A. Madero. Hay colonias y calles donde se hicieron trabajos de bacheo y al lado no; y es porque ahí no hay gente de Lobo", explicó el también vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum.

Cravioto dijo que Lobo opera 25 programas delegacionales para la compra del voto, y uno de ellos es un programa de 200 millones de pesos para comprar 600 mil despensas.

También lo acusó de violencia electoral con intimidaciones a promotores de otros partidos y, aunque avisan a la delegación dónde harán sus actos, cerca hacen eventos o se aparecen personas con pancartas contra sus candidatos. Es un modus operandi con nueve años de antigüedad, calcula.

"Lobo está detrás, es un delincuente con charola de servidor público".