Víctima de Succar Kuri, aterrorizada con su traslado a Cancún

CANCÚN, Q.ROO.- A más de 15 años de haber sido aprendido por pederastia, Edith Encalada rechazó que el mexicano de origen libanes Jean Succar Kuri, regrese a la cárcel de Cancún.

Succar Kuri obtuvo un amparo para salir del Altiplano de Juárez y ser trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún. El Juez Cuarto de Distrito de Quintana Roo validó la protección de la justicia federal que permitiría que regrese a la cárcel de Cancún y continuar con su sentencia de 112 de años por delitos de pederastia.

Los feminicidios en QRoo, un delito que va en aumento

El juez en la resolución declaró que Jean Succar Kuri que el traslado hacia el Altiplano fue violatoria con sus derechos humanos por haberse emitido por una autoridad administrativa sin previa autorización del juez.

“Es un hecho muy alarmante para nosotras como víctimas ya que nunca nos fue notificado, siendo agraviadas dentro de las causas penales del fuero federal”, dijo Edith Encalada.

Edith reconoció que este proceso ha avanzado por 15 años y ha sido agotador y doloroso, además de exhortó a las autoridades federales que hagan justicia y no permitan que Succar Kuri regrese al destino turístico.

“Si hay que hacer un llamado a las autoridades, ojalá este caso sirva como referencia para que no se vuelva a repetir en otras víctimas, en otras personas que han sufrido delitos de esta índole, si hay que pedirle al sistema judicial en México que sea mucho más ágil, porque no puede re-victimizarte el mismo sistema”, dijo.

La víctima dijo la justicia no ha llegado en su totalidad a las siete personas que resultaron afectadas por Succar Kuri, ya que ninguno tuvo reparación de daño ya que la Procuraduría General de la República (PGR) no incautó bienes al ex empresario.

“Nosotras ya no estamos aspirando a una reparación del daño o económica porque no existe, estamos aspirando a que la justicia en México reconozca nuestros derechos de niñas”, dijo Edith Encalada.

Succar Kuri era propietario de condominios Solymar ubicado en el kilómetro 18 de la zona hotelera de Cancún, en el momento de su aprehensión en 2007, el ex empresario

Edith Encalada agregó que la sentencia que actualmente tiene Succar Kuri de 112 de años de cárcel, ya que por cada víctima su sumaron en promedio 16 años, y por ser siete la condena sumó un siglo y dos años.

De las siete víctimas, dos de ellas, ya no ha tenido contacto, mientras que el resto aún continúa apoyando las acciones jurídicas, sin embargo, no confían en encontrar justicia verdadera por los daños causados por Succar Kuri, detalló Edith Encalada.

mvf