Gustavo Adolfo Infante asegura que "Vicente es muy chapado a la antigua"

El día de ayer mediante redes sociales se virilizaron las declaraciones de Vicente Fernández aseguró que rechazó un riñón por no saber su procedencia, hoy el conductor Gustavo Adolfo Infante asegura que hay demasiados linchamientos en contra de "Chente" sin considerar que es de otra época y otra manera de pensar.

De acuerdo a Vanguardia, Gustavo Adolfo Infante el cantante aceptó gustoso la entrevista en su casa, pero durante la grabación recordó cuando le detectaron cáncer y le propusieron hacerle un trasplante de hígado, mismo que rechazó porque no fuera a ser "de un homosexual o de un drogadicto", además de que cómo iba a dormir con su esposa con el hígado de otro cabrón.

En el momento, recuerda Gustavo, se "sacó un poco de onda" por la respuesta y más porque era una entrevista en vivo, pero asegura que hay demasiados linchamientos en contra de "Chente" sin considerar que es de otra época y otra manera de pensar.

Yo creo que a Vicente se lo han acabado por todos lados, pero es un señor que tiene 80 años de edad, a él le tocó vivir otra época que no nos tocó a nosotros, no había la apertura para ser amistosos con la comunidad gay, él es un charro de Huentitán, dijo en entrevista para un medio nacional.

También aclaró que no es que lo defienda -porque cree que lo que dijo tampoco estuvo bien hecho- pero sí puede entender esta visión del mundo.

"Él no dijo que no se permitieran los trasplantes de hígado de un gay, él dijo que él no quería dormir con su esposa con un trasplante de alguien más. Vicente es muy chapado a la antigua, es un señor de otra generación", agregó.

A partir de esto, señaló, posiblemente el cantante sea más cuidadoso a la hora de dar entrevistas, lo mismo al hablar de la comunidad gay.

