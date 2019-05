"Te va a donar el hígado 'El Potrillo'", se burlan con memes de "Chente" por su comentario homofóbico

REDACCIÓN 08/05/2019 05:15 p.m.

Vicente Fernández sacó a relucir su lado homofóbico y los memes no se lo perdonaron, don Chente informó que padece cáncer de hígado, pero eso no fue lo que provocó tanto ruido en las redes sociales, la tormenta se desató luego de que el Charro de Huentitán asegurará que no piensa aceptar un trasplante de hígado porque el órgano podría provenir de un gay

Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto´.

Vicente Fernández si hubiera recibido ese hígado gay maldito. pic.twitter.com/K2MaES6sZb — NoAguaKhalessi (@NoAguacatito) 8 de mayo de 2019

Internautas no tardaron de responder irónicamente y con críticas a don Chente y los memes no tardaron en aparecer, muchos de ellos involucran a su hijo que además se ha rodeado de rumores que ponen en duda su sexualidad

Vicente Fernández si hubiera recibido este transplante gay malvado. pic.twitter.com/kLsRyGC5ru — Lois Fer Briseño (@FersBri) 8 de mayo de 2019

Vicente Fernández rechazando un hígado supuestamente gay....

Alejandro Fernández viendo la declaración de su papá pic.twitter.com/Ea4ZJIpqlR — Gaby (@gabiichuzz) 8 de mayo de 2019

Vicente Fernández: No quiero que un joto me done su hígado.



Alejandro Fernández: Yo puedo donarte el mío, papi.



Vicente Fernández: Gracias mijito *muak* pic.twitter.com/80eVXITrGv — Detective Dogbert (@mafeuks) 8 de mayo de 2019

Alejandro Fernández: Papá,ya encontré donador,es de un íntimo amigo.



Vicente Fernández: pic.twitter.com/Ffv3F5r5yt — Dr. Clasista (@Asclepioso) 8 de mayo de 2019

Vicente Fernández: no mames ¿Un transplante? Que tal si es de un joto, válgame la chingada no, mejor que me lo done mi hijo que si es un machito hecho y derecho.



Mientras tanto Alejandro Fernández... pic.twitter.com/jj9bP93T2t — Christian Muñoz (@ChrisHorror) 8 de mayo de 2019

Vicente Fernández después de su transplante de hígado gay. pic.twitter.com/niYk4XmnKo — Me Dicen Bombón (@TamaiDeDulce) 8 de mayo de 2019

Los órganos del potrillo al saber que Vicente Fernández no acepta transplantes de gays. pic.twitter.com/uoPpsV0jba — gai mostron (@enidalmeida) 8 de mayo de 2019



