Una vez más Christian Bale luce irreconocible en el primer tráiler de "Vice"

Sabemos que Christian Bale es experto en cambiar radicalmente su imagen para poder tomar los papeles más extremos de Hollywood. El actor que interpretó al "Batman de Nolan", bajó 30 kilos para poder participar en "El Maquinista", y luego vivió con una dieta de hamburguesas para poder subir de peso y ser Irving Rosenfeld en "Escándalo Americano".

De acuerdo con Sensacine, ninguna transformación ha sido tan impactante como la que veremos en "Vice", la próxima película del director Adam McKay, y donde Bale interpretará a Dick Cheney, el vicepresidente de la administración de George W. Bush y de quien dicen fue quien realmente tomó las decisiones importantes durante el mandato del republicano.

Excited to announce the VICE trailer is coming tomorrow morning - a snapshot into Dick Cheney´s wild, quiet and shadowy power. pic.twitter.com/ZDqlvFQPIS