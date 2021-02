Vía Radical, ¿Un partido que dará batalla o una válvula de escape del PRI?

Toluca (La Silla Rota).- Para no perder su registro, este 2018, el partido político Vía Radical deberá demostrar su fuerza política obteniendo mínimo del 3% de votación que marca la ley electoral, pero también probar no ser “el arma secreta” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como han señalado sus opositores.

Esta organización, encabezada por Edgar Irak Vargas Ramírez, que se hacía llamar Virtud Ciudadana, solicitó en agosto de 2016 su registro como partido político local ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y es el único partido local en participar en los comicios de 2018 en Estado de México.

Desde entonces, y por su vínculo con el político René Arce -ex perredista que en 2011 firmó compromisos con el exgobernador Eruviel Ávila Villegas, convirtiéndose en aliados cuando éste era candidato- el partido de Irak Vargas enfrenta el descrédito y es señalado de estar coaligado con el partido en el poder, en el Estado de México.

“Este rumor lo generaron, principalmente, representantes de partidos de centro- izquierda para deslegitimar nuestra participación porque nosotros somos un partido socialdemócrata y somos muy críticos y ante la ausencia de críticas decidieron atacarnos para reducirnos y desaparecernos”, defendió en entrevista Irak Vargas.

Incluso, dijo que al propio PRI le preocupa el crecimiento que como organización política tiene Vía Radical.

"Podría ser la válvula de escape del PRI"

En la contienda pasada, esta fuerza política determinó no participar en la elección del Estado de México por la que se renovó la gubernatura. Es bajo ese panorama, que participará en la próxima contienda electoral.

Su dirigente asegura que ninguna sombra pesa al partido, toda vez que:

“Hay varias pruebas que permiten demostrar nuestra soberanía e independencia como partido y nuestra construcción ciudadana. Somos una organización política congruente, el 80 por ciento de nuestros precandidatos son ciudadanos que no tenían partido y estamos valorando que el otro 20 por ciento serán actores que provengan de otras fuerzas políticas, siempre y cuando hayan trabajado con probidad”.

Juan Carlos Villareal Martínez, director general del Centro Planeación Estratégica y Prospectiva Política, aseguró que no considera que Vía Radical sea una “arma secreta” o aliado del PRI, sin embargo, dijo que podría funcionar como válvula de presión para que miembros del PRI no huyan a otros partidos y agregó que este 2018, no es el más favorable para un emergente como lo es Vía Radical.

“El hecho de ser una organización que desde su origen, en 2000 cuando era Partido del Pueblo Mexiquense, ha ido perdiendo y recuperando registro y el estar impedido para competir en coaliciones, son dos elementos que hacen difícil que prospere, es decir, tiene pocas posibilidades de triunfo”.

Insistió en que si fuera un aliado del gobierno iría en alianza con el Revolucionario Institucional, “para la campaña sucia contra Morena, que además el PRI no la requiere a nivel local sino nacional, el PRI no requiere un partido pequeño”

Vía radical – consideró- es una expresión que ha establecido su propia lógica y dinámica, pero si en sus filas empiezan a surgirun número importante de priistas, significará que “será una válvula de presión para evitar que haya trasfugismo hacia esos partidos políticos. Salvo ese episodio, que se observará después del 20 de abril que será cuando definan candidatos, nos daremos cuenta si le hará el trabajo sucio o no al tricolor”.

Irak Vargas, asegura que a Vía Radical no le preocupa alcanzar el 3 por ciento de votación, puesto que “estamos sobrados de militantes; tenemos más afiliados que otros partidos aquí en el Estado de México a pesar que somos un instituto político de reciente creación, en esta parte estamos muy tranquilos”.

Dejó claro que Vía radical no es comparsa del gobierno del estado de México, y se rige bajo su propia agenda, cual se fundamenta en una izquierda socialdemocracia, “no jugamos a hacerle el trabajo sucio al PRI sino a construir y consolidar nuestra fuerza política en el territorio mexiquense. Somos una opción política que está cercano a alcanzar el 7 por ciento de votación, aun sin coalición”.

En tanto, Villareal Martínez observó que Vía Radical es una fuerza política que se alimenta del descontento de los demás partidos y que podría tener éxito electoral en la medida que perfile o postule candidatos que no hayan participado en el proceso interno de otros partidos, con experiencia y con amplia posibilidades de ganar el proceso electoral.

Su financiamiento

Tras haber obtenido su registro como partido ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Vía Radical obtuvo el acceso al financiamiento público y prerrogativas, su líder afirma que, al no participar en la pasada contienda electoral, no recibieron recursos extraordinarios para campaña, “por ley no se nos asignó recursos”.

Aunque en este rubro también fue muy cuestionado, sostuvo que únicamente recibieron los recursos ordinarios por alrededor de 11 millones anuales, de los cuales el 80 por ciento son canalizados a la ca pacitación y el 20 por ciento restante se destina a gasto corriente.

Indicó que han recibido lo que la ley establece, “Tenemos el presupuesto más bajo en la historia de cualquier partido en el país”.

A diferencia de 2017, en que Vía Radical no quiso poner en juego su registro y financiamiento, este año “se jugará el todo por el todo” e irá solo en la elección concurrente del próximo 1 de julio de 2018.

Puntualizó que trabajan de manera austera, “con poco dinero haremos mucho”.