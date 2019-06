Vete a casa temprano y otros 6 tips para elevar tu productividad

Robert Pozen, mejor conocido como el “gurú de la productividad” del MIT, da 7 consejos para ser más productivo en el trabajo, esto a través de su experiencia de convertirse en productivo porque no tenía otra alternativa.

Teniendo una extensa carrera en el mundo financiero, público y académico, el hoy considerado como el "gurú de la productividad" en el mundo empresarial, Pozen argumenta que no hay por qué sentirse orgulloso de trabajar todos los días hasta las 10 de la noche, o dormir menos de siete horas, al final lo que cuenta “son los resultados”, por eso comparte 7 consejos para que te vuelvas más productivo en tu trabajo.

1. Elabora un ranking de objetivos y prioriza tu tiempo

Divide tus objetivos en términos de oferta y demanda. En el lado de la oferta, hazte las siguientes preguntas: ¿reflejan tus objetivos lo que te gusta y en lo que realmente eres bueno?, ¿cuál es el propósito que hay detrás de cada objetivo y de las actividades que realizas para lograrlo?

En el lado de la demanda: ¿en qué medida tus objetivos incluyen lo que tu empresa u organización necesita?

2. Mide los resultados, no las horas

No mires la cantidad de horas que has trabajado, porque eso no quiere decir que has sido más productivo, es decir, que creaste más valor para tu empresa en relación al tiempo que invertiste.

3. No le prestes atención a las cosas pequeñas

Hay demasiadas cosas que nos sobrepasan y no son importantes. Por ejemplo, la avalancha de correos electrónicos.



Muchas personas revisan el correo cada cinco minutos, pero lo mejor es revisarlo cada hora o dos.

Y cuando lo revises, préstale atención solo si el asunto del correo o la persona que lo envía son relevantes.

Cuando lo abras, decide rápidamente si requiere una respuesta y si es así, hazlo de inmediato.

4. Empieza por el final, no por el principioNo esperes hasta el final de un proyecto para escribir las conclusiones.

Mejor haz una investigación preliminar rápida y formula conclusiones tentativas. Avanza, verifica que son correctas y luego escribe las conclusiones finales.

5. Deja tiempo para pensar

Deja un momento del día para pensar. En vez de tener demasiadas reuniones, deja un espacio abierto para analizar las cosas.

A veces, al mirar algo por segunda vez, puedes apreciar las cosas desde otro ángulo.

6. No temas ser aburrido

No pierdas el tiempo en cosas que no son relevantes. Entonces, una de las claves de la productividad es eliminar todas las variables de tu vida diaria que te hacen perder tiempo.

7. Vete a casa



En muy pocas ocasiones hay una razón suficiente para quedarse en el trabajo y no llegar a casa a la hora de cenar.

Vete a casa a una hora razonable y cena con tu familia o con las personas que son importantes en tu vida.



En ese momento, no contestes correos, ni llamados telefónicos. Ese es un tiempo diario para disfrutar con quienes tienes una relación cercana.

Si trabajaste intensamente, vete a casa temprano.

MJP