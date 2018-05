Boda Real

El vestido y las joyas que usará Meghan Markle en su boda con el Príncipe Harry

¡Llegó la fecha! La madrugada de este sábado conoceremos el atuendo y las joyas que usará Meghan Markle en su boda con Harry

REDACCIÓN 18/05/2018 08:26 p.m.

Meghan Markle ya eligió el vestido, sin embargo, tiene que ser aprobado por la reina Isabel II y podrá escoger entre estas tiaras (FOTO TOMADA DE WEB)

El vestido de novia que llevará Meghan Markle en su boda es, sin duda, la mayor incógnita. Todo apunta a que Meghan llevará un vestido de algún diseñador británico, como marca la tradición.

De acuerdo con Vogue, recientemente se filtró que en efecto, será una firma británica la que vestirá a Meghan el día de su boda con el Príncipe Harry, aunque no será la misma que se ocupó del vestido de su cuñada, la duquesa de Cambridge.

Ralph & Russo ha sido la escogida por Markle para encargarse de crear su vestido de novia.

Algo importante de resaltar, es que el vestido de novia tendrá que ser aprobado por la Reina Isabel II. La tradición manda que todas las novias de la familia deben mostrar el vestido a la Monarca, días antes del gran evento.

Aunque se sabe que las cartas están cargadas hacia un diseño de Ralph & Russ.

La ex actriz tendrá dos atuendos durante el gran día. Markle llevará un vestido durante la ceremonia y otro durante la noche en la fiesta, según ha afirmado Vanity Fair.

EL ANILLO DE COMPROMISO

De acuerdo con The Associated Press, el anillo de compromiso de Meghan Markle incluye dos diamantes que pertenecieron a la Princesa Diana.

Los oficiales reales dicen que el Príncipe Harry diseñó el anillo él mismo. Cuenta con dos diamantes de la colección de su difunta madre y un diamante central de Botswana.

Las piedras están montadas sobre una banda de oro, y el anillo fue hecho por Cleave and Company, joyeros oficiales de la Reina Isabel II.

LAS TIARAS REALES

Meghan Markle podrá elegir entre un sinfín de tiaras de la familia real, todas son piezas históricas y exquisitas, la elección de la futura esposa de Harry no será nada fácil.

LA TIARA DE LAS HIJAS DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA

La colección de joyas de la Reina Isabel de Inglaterra es impresionante y en ella se guardan todo tipo de tesoros. En lo que respecta a tiaras se cuentan más de cien, de todas las formas y con todas las piedras preciosas. Muchas heredadas de sus antepasados y otras adquiridas por ella misma, quien las utiliza con frecuencia para las grandes ocasiones.

Esta data de 1893 y fue un regalo de bodas de su abuela la Reina Mary. El diseño original se remata con nueve grandes perlas en la parte superior, pero Isabel la prefiere sin ellas para que sea más ligera.

LA TIARA FRINGE

Esta es una de las más elegantes y más queridas para la Reina Isabel, quien se la puso en su boda con Felipe de Edimburgo en 1947. Fue confeccionada para su abuela la Reina Mary en 1919 con diamantes que pertenecían a Jorge III. En 1936 se la regaló a su nuera y esta después a Isabel. La hija de esta, la princesa Ana, también la llevó en su boda con el capitán Phillips. Demasiado vista para que la prometida de Harry se decida por ella, a pesar de que su diseño art deco es ideal.

LA TIARA VLADIMIR

Se cuenta que esta es la preferida de la Reina Isabel, a juzgar por todas las veces que ha coronado su cabeza. La heredó de su abuela Mary, que la había comprado en 1921.

TRES EN UNA

Esta tiara tiene la particularidad de que las 15 perlas colgantes se pueden quitar e intercambiarse por otras tantas esmeraldas. Isabel incluso la ha llevado sin ninguna piedra.

LA PRINCESA MARGARITA

La que lució la princesa Margarita, hermana de la Reina Isabel, en su boda en 1960 era la llamada Tiara Poltimore: creada por la joyería Garrard hacia 1870 para Lady Poltimore, esposa del Segundo Barón Poltimore, pasó a manos de la Familia Real y en concreto a las de la bella y sofisticada Margarita. Tras su boda la utilizó en muchísimas ocasiones más, también como collar. La tiara se vendió en una subasta en Christie´s en 2006 por 1,7 millones de dólares. Así que Meghan no podrá solicitarla.

LA TIARA FLOR DE LOTO

Margarita también se puso la llamada Tiara Papiro o de Flor de Loto, que relumbra en su diseño. Originalmente pertenecía a su madre, Elizabeth Bowes-Lyon, que posteriormente se la cedió a su hija menor. La esposa de su hijo la llevó en su boda, por lo que tampoco parece probable que Meghan la utilice. Y Kate Middleton la ha lucido en varias ocasiones.

LA TIARA KOKOSHNIK

Esta es una de las coronas más impresionantes y costosas del joyero de los Windsor: compuesta por 488 diamantes, montados en oro blanco y amarillo, está inspirada en los tocados rusos. Fue un regalo para la princesa Alexandra, madre del futuro Jorge V, por su 25 aniversario de boda en 1888. Esta se la regaló luego a su nuera, la Reina Mary y de ahí al resto de soberanas. Su diseño moderno e intemporal podría atraer mucho a la novia del príncipe Harry.

LA TIARA DE AGUAMARINAS DE BRASIL

Otra de las más espectaculares, las enormes aguamarinas fueron un regalo del Gobierno de Brasil con motivo de la coronación de Isabel II, quien se hizo una tiara y un juego de collar y pendientes con ellas. La Reina se lo puso todo para recibir a nuestros Reyes en Buckingham en julio de 2017. Su espectacularidad quizás resulte demasiado para la más comedida Meghan en cuestiones de estilo.

LA TIARA HALO

Esta pieza resurgió con fuerza a raíz de ser elegida por Kate Middleton para su enlace con Guillermo de Inglaterra en 2011. Se llama Tiara Halo, y fue realizada por Cartier en 1936 para la anterior Reina Madre. Posteriormente se la regaló a su hija mayor, Isabel II, por su 18 cumpleaños. Que la Duquesa de Cambridge ya la haya utilizado parece que también la descarte para Meghan.

LA TIARA CAMBRIDGE

Kate Middleton ya se ha puesto varias veces la Tiara Cambridge o también conocida como Lover´s Knot (Nudo del Amante), que posee 19 perlas colgantes. Se hizo para la Reina Mary en 1914 y luego se convirtió en la favorita de Diana de Gales. Su nuera le tiene un cariño especial, y por ese mismo motivo sería una buena candidata para Meghan, en un homenaje a su adorada madre.

LA TIARA SPENCER

Diana de Gales recurrió a una de las tiaras de su propia familia para contraer matrimonio con el Heredero británico en 1981. La Tiara Spencer casaba perfectamente con el look romántico de la novia. El hecho de que la haya llevado la madre de Harry podría ser un punto a favor, como gran homenaje a la fallecida princesa. Actualmente está en manos de su hermano. Si Meghan no se decide por una tiara del joyero de la abuela Isabel, todo indica que recurra a una pieza de la que hubiera sido su suegra, de carácter más sentimental.

