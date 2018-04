ELECCIONES 2018

Venció al cáncer y ahora lucha por ganar una diputación en Tamaulipas

Verónica Salazar Vázquez en su primera lucha venció al cáncer y ahora se encuentra en la contienda electoral por la diputación federal en Tamaulipas

ARNOLDO GARCÍA/ CORRESPONSAL 20/04/2018 09:29 p.m.

Verónica Salazar Vázquez antes y después del cáncer (Foto. especial)

Matamoros (La Silla Rota).- Verónica Salazar Vázquez en su primera lucha venció al cáncer y ahora se encuentra en la contienda electoral por la diputación federal del 4º.distrito electoral en Tamaulipas por el Partido Acción nacional (PAN).

Aquella lucha le dejó huellas, heridas, perdió la mitad de su rostro, pues el cáncer le alcanzo hasta los huesos. Peregrino por hospitales de Matamoros, Monterrey, México, Houston y otras ciudades durante meses y años. Pero no perdió el ánimo ahora recorre colonias, ejidos de Matamoros, mañana, tarde y noche, en busca del voto.

"Desde los 11 años juntaba ropa, ropa y me iba a repartir a las colonias marginadas. Aquí, en Matamoros, hay muchas familias que viven en la marginación, pobreza, víctimas de la violencia, cierre de maquiladoras, que no pueden cruzar a los Estados Unidos y se quedan a vivir aquí, en las condiciones precarias".

Sostiene que fue esa gente la cual le dio ánimos, oraciones, bendiciones para superar el cáncer. "Tengo el ánimo, la esperanza, el respaldo de la gente, que es mucha gente, así que como no voy a responderles".

"En el 2005 me dieron por desahuciada. Pero aquí estoy ahora y de nuevo dando la pelea en las urnas".

Ver el rostro afectado de Verónica causa una fuerte impresión pero en las colonias populares, los ejidos ya se acostumbraron a verla así. Las mujeres, hombres, niños la abrazan y besan en sus recorridos.

Ahora marisquería regalará filetes si gana AMLO las elecciones

Para miles de matamorenses nada ha cambiado en Verónica, sigue siendo la misma.

Durante los días más críticos del padecimiento del cáncer de hueso en la cara, se percató de las graves deficiencias que existen en los programas de salud, la carencia de servicios médicos de calidad y humanos.

En el 2002 le fue detectado el problema de cáncer en los huesos de la cara, y desde el 2008 se incorporó a una asociación de lucha contra el cáncer en la mujer.

"Creo que quedarme en la asociación no era suficiente. Creo yo que debía hacer más que existen otros muchos problemas que afectan a todos", dijo y agregó:

"Como a toda la sociedad me preocupa la violencia, pero también los problemas de salud, educación y los problemas. Son prioritarios".

Mientras echa ropa a la lavadora, y limpia la cocina al final de la jornada, después de haber recorrido varias colonias de la periferia de Matamoros, comenta:

"Haber tenido el cáncer nunca me derrotó y estar en la condición nunca me derrotó. Por el contrario, los mensajes, las flores, las tarjetas, de muchas personas me levantaban y ahora debo responder continuando luchando por ellas", sostuvo.

Comentó: "Dios me concedió una nueva oportunidad de vida y tengo que responder a quienes me alentaron a quienes sufren muchos y más graves problemas que el mío".

24 años bajo las siglas del PAN

Continuó diciendo que su participación en política y dentro de Acción Nacional no es nueva, a los 24 años fue elegida presidenta del Comité Municipal y nominada como candidata a diputada local. Pero desde los 16 años andaba ya en actividades del partido, acompañado a su papá.

El dicho "de tal palo tal astilla" en "Vero" es una realidad.

"De mi papá aprendí a servir, ayudar a la gente. Mucha gente va al negocio para que la apoye con tal o cual cosa. Eso lo aprendí de él ahí".

Pero también la política y es que su padre Ramiro Salazar Rodríguez ha sido en dos ocasiones diputado local (actualmente lo es), candidato alcalde, a diputado federal, y con una larga trayectoria dentro de Acción Nacional.

Acompañando a su papá en las campañas, es como fue aprendiendo y adquiriendo capacidad y experiencia en la política. Además, Verónica fue directora del DIF Municipal cuando su hermana Leticia Salazar fue alcaldesa de Matamoros.

Al respecto, rechaza este en competencia con su hermana e insiste en que cada quien tiene su trayectoria y trabajo y cuando hay oportunidad se ayudan.

De llegar a la Cámara de Diputados Verónica Salazar Vásquez se propone formar parte de las comisiones de Salud, Educación, Desarrollo Social y es hay muchas cosas por hacer en esos temas.

"Quiero queremos todos en Matamoros el poder volver a caminar por las calles con seguridad, que los niños salgan a jugar a la calle sin el peligro de una balacera. Si estamos con seguridad y en paz podremos empezar a superar muchos de los problemas como el desempleo", indicó.

Son las 22:30 horas y Verónica revisa la agenda del día siguiente, las cartas, recados con peticiones, da instrucciones para canalizar la atención.

"Sea o no diputada federal voy a atender las solicitudes que me ha hecho la gente, porque ha confiado en mi y debo de responderles. Pero sobre todo porque me animaron. Yo tengo muchas esperanzas, animo, confianza en que podremos superar las dificultades por las cuales a traviesa esta frontera".

LEA TAMBIEN Tiran candidatura a la alcaldía de Cancún de Chanito Toledo El Instituto Electoral de Quintana Roo determinó por unanimidad que José Luis Toledo Medina, no cumple con los requisitos para ser candidato

ktf