Espectáculos

Operan de emergencia a Verónica Gallardo y comparte video llorando

La famosa conductora compartió con sus seguidores de redes sociales un video donde llora del dolor que tenía antes de ser operada de emergencia

REDACCIÓN 05/04/2018 03:09 p.m.

Por su parte sus fans le dejaron cientos de comentarios en los videos que compartió en su cuenta de Instagram. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La conductora Verónica Gallardo compartió con sus seguidores de redes sociales que la habían intervenido de emergencia y sus nervios al ser informada de su ingreso al quirófano.

No le deseo este dolor a nadie Una publicación compartida de Veronica Gallardo (@vero1gallardo) el Abr 3, 2018 at 11:20 PDT

De acuerdo a El Imparcial, Verónica Gallardo acudió a un hospital de la CDMX por una hernia que le causaba muchos dolores, e incluso la hizo estallar en lágrimas.

VETAN DE TELEVISA A ALFREDO ADAME POR ACUDIR A PROGRAMA DE TV AZTECA

"Hola como están ya me ven aquí, cuando mi hijo nació no me dolió, y ahora no voy a tener un hijo, voy a tener una hernia ya lista para operarme, con urgencia aquí en el hospital MAG Satélite, de verdad no lo conocía y esta padrísimo, pero lo que menos importa que el hospital este padrísimo, yo necesito curarme, es un dolor que no le deseo a mi peor enemigo, espero no tenerlos y que nunca les duela, si pueden que todo salga bien, que Dios guie las manos de mis doctores, gracias", señaló Verónica.

Gracias ???????????? Una publicación compartida de Veronica Gallardo (@vero1gallardo) el Abr 3, 2018 at 7:18 PDT

Tras haber sido sometida a la cirugía, la conductora agradeció a cada uno de sus amigos y familiares e incluso bromeo un poco expresando que el dolor ya había disminuido un poco, además de revelar que ya se encuentra en su casa a lado de su familia.

Por su parte sus fans le dejaron cientos de comentarios en los videos que compartió en su cuenta de Instagram.

auc

LEA TAMBIEN Rebecca de Alba revive las íntimas confesiones que le hizo Luis Miguel La conductora se puso nostálgica y compartió con sus seguidores de Instagram los videos de la entrevista que le hizo a Luis Miguel

LEA TAMBIEN Esto despertó sospechas de que Galilea Montijo está embarazada Un comentario que hizo Galilea Montijo durante el programa "Hoy", despertó sospechas de que pudiera estar embarazada

LEA TAMBIEN Ludwika Paleta respondió a cuestionamientos de la supuesta relación de su esposo con la secta NXIVM La actriz acudió al "Foro Lucerna" donde fue cuestionada por la prensa sobre la presunta participación de su esposo Emilio Salinas