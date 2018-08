Daniel Bisogno amenaza a encargada de producción y lo obligan a ofrecer disculpas

REDACCIÓN 10/08/2018 05:49 p.m.

La emisión del jueves del programa "Ventaneando", los conductores abordaron el tema de cómo Luis Miguel enfrentó la muerte de su mánager y amigo Hugo López; en ese momento Daniel Bisogno cometió un error, culpó y amenazó a una encargada de producción durante una transmisión en vivo y Pati Chapoy lo obligó a disculparse.

De acuerdo con LNN, Chapoy comentaba algunos detalles del funeral del argentino cuando Bisogno, expresó que no entendía por qué "Luismi" había sufrido tanto si en la serie de ficción basada en la vida del cantante muestran una fuerte rivalidad.

Luego de eso, sus compañeros le señalaron que se referían a la muerte de su representante y no al fallecimiento de su padre, Luisito Rey, por lo que Bisogno corrigió su error, pero culpó a su directora de cámaras, Alma, a quien amenazó con cachetearla por "incompetente".

Tras la amenaza de Daniel, Pati Chapoy se levantó de su lugar muy indignada y le exigió a Bisogno que se disculpara con Alma; aseguró que no toleraría esa conducta en el programa, ni aunque se trate de una broma.

Ante la reacción de la titular de "Ventaneando", Daniel Bisogno intentó minimizar su comportamiento al decir que Pati lo entendería tras una explicación, pero Chapoy no se quedó tranquila con esa respuesta, así que se paró frente al conductor y le reiteró la instrucción. Finalmente, más a fuerzas que de ganas, Daniel se disculpó con Alma.

