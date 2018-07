Verificentros: menos de una semana de operar y las fallas no cesan

REDACCIÓN 04/07/2018 08:46 p.m.

Pese a que aún no se cumple una semana de que iniciaran operación los verificentros en la Ciudad de México, tanto usuarios como las autoridades han reportado diversas fallas en tres días de operaciones. En La Silla Rota enlistamos las fallas reportadas en los tres días de operaciones.

LEE TAMBIÉN: También vuelven los "coyotes" a verificentros

La Secretaría de Medio Ambiente capitalina (Sedema) reportó que el sistema informático que utilizan vía remota en cada Centro de Verificación Vehicular para designar los hologramas ha fallado en todos los verificentros.

La dependencia ha asegurado que las fallas no ocurren ni en los aparatos para realizar el control de emisiones contaminantes ni en los que hacen las inspecciones físico-mecánicas pues es tecnología de punta que está operando adecuadamente y solamente se trata del sistema.

Asimismo, cuenta con un equipo que opera en el Centro de Inspección y Vigilancia Ambiental Remota (CIVAR) y Sistema de Información de Verificación Vehicular (SIVEV) pic.twitter.com/uhaCOkwOVh — Medio Ambiente CDMX (@SEDEMA_CDMX) 3 de julio de 2018

Días antes de que abrieran, el Gobierno capitalino había confirmado que nueve de los 57 verificentros presentarían retraso.

Sin embargo, e l lunes en los boletines informativos de la Sedema, se notificó que solamente operaron 35 centros de verificación.

Posteriormente, el martes operaron 46 de los 57 verificentros.

El resto de los verificentros que aún no funcionan, fueron clausurados temporalmente por personal de la Dirección General de Vigilancia Ambiental y uno de ellos ya comenzó a hacer pruebas.

En redes sociales, los reclamos principales se han centrado en la lentitud de atención, las fallas en el sistema, los coyotes que ofrecen "brincar" vehículos para obtener los hologramas que les permitan seguir circulando y las citas.

Es mentira, ayer perdí dos horas y no pude verificar en el CO-10 (ID Cita 5666451 1458413) quedaron de llamarme para reagendar la cita, hasta hoy no lo han hecho, el teléfono que me proporcionaron NO contesta es el 55440339 y me atendió el Sr. Raul Vargas