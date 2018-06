TRABAJADORES TAMBIÉN SE QUEJAN

A días de abrir, verificentros inconclusos y en el "cascarón"

Como el de Henry Ford, muchos aún están sin equipo, personal, baños, pisos y techos; en general toda la infraestructura sin terminar, incluso sin alerta sísmica

SHARENII GUZMÁN 19/06/2018 09:51 p.m.

Muchos de estos verificentros siguen apenas en obras, como el de Henry Ford. (Sharenii Guzmán / La Silla Rota).

A 12 días de que arranquen los nuevos verificentros en la Ciudad de México, hay algunos que están en la fase de pruebas o les faltan detalles, otros no tienen personal, y unos más ni siquiera están listos en sus instalaciones como es el caso del que operará en la calle Henry Ford 257, colonia Bondojito, delegación Gustavo A. Madero.

"A este verificentro le falta todo, no tiene equipo, no está el personal completo ni los logos, hasta los baños están en desuso. Incluso el poco personal que tiene no cuenta con la certificación al 100 por ciento, que es de las cosas que se requieren para dar el servicio. Ni siquiera tiene alerta sísmica", relató Diego, a quien se le cambió el nombre por temor a represalias ya que trabajó en ese lugar.

En un recorrido hecho por La Silla Rota, se constató que este verificentro está vacío, solo está el cascarón. En algunas partes se observó que apenas echaron el colado en el piso.

Había algunos trabajadores colocando estructuras en el techo. Por fuera y dentro está pintado de blanco y rosa, colores distintivos de este gobierno de la Ciudad de México. Aún no tiene los logos oficiales.



Rubén, un adulto mayor víctima del cierre de verificentros

La Asociación Ecológica de Verificación advirtió, primero a principios de año, que muchos de los nuevos verificentros no contaban con los requisitos que establecía la convocatoria que lanzó la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), algunos ni siquiera tenían el predio ni equipo. Hace una semana se reiteró que el gobierno capitalino otorgó concesiones a empresas que ni siquiera tenían instalaciones ni todos los permisos que se pedían.

También la Asociación había señalado que al negar las autorizaciones a verificentros que ya operaban desde hace 20 años y que contaban con todo el equipo y personal actualizado, se dejó sin trabajo a más de dos mil personas.

Diego fue uno de los que se quedó sin empleo en enero cuando en el verificentro donde trabajaba no le renovaron el permiso. Tenía cinco años en ese lugar cuando le dieron las gracias. Todavía tenía la esperanza que le llamaran, pues ese Centro fue de los que interpuso una demanda de amparo en contra de la convocatoria de la Sedema.

Sin embargo, como Diego tiene hijos y necesitaba el trabajo tuvo que buscar por otro lado. Un amigo le dijo que una empresa estaba contratando personal para los nuevos verificentros. Le recomendó ir. Dejó su currículum y a los pocos días le llamaron para una cita. Lo contrataron para el área administrativa.

"Nos prometieron muchas cosas como un sueldo decente, capacitación, que ellos pagarían el examen que nos piden para darnos nuestra acreditación, trabajar cerca de donde vivimos, pero todo eso no fue cierto".

La empresa que contrata a los trabajadores, señaló, le da servicio a 14 de los nuevos verificentros. Los emplea y los coloca. A Diego lo enviaron al Centro ubicado en la calle de Henry Ford. El problema es que "si vives al sur te manda al norte. A todos nos mandaron lejos, eso nos implica gastar más y más tiempo".

Diego comentó que les prometieron que la capacitación previa, la cuál duró un día y medio, sería cubierta por el verificentro, pero no fue así, se les descontó de su sueldo.

Hace un mes, cuando llegó al verificentro que le asignaron se percató que no tenía nada de equipo y que estaba lejos de lo que también le habían prometido. Compañeros que fueron asignados a otros centros le han comentado que hay verificentros que están muy avanzados, a otros les falta personal.

De la infraestructura y equipo que le hace falta a este verificentro es: Instalación de gases equipos para pruebas de verificación, GPE en todas las líneas, estaciones de captura y prueba, y, equipos para pruebas físico mecánicas, estaciones meteorológicas, señalización del verificentro, accesorios en baños, vidrios en ventanas de caja e impresión de resultados asi como puertas, área de captura centralizada, enérgizar todo el centro de verificación y piso anti-estático.

Otros de los incumplimientos para los trabajadores fue el sueldo, les prometieron una cantidad y ya después de firmar el contrato les informaron que les pagarían menos porque no hay dinero.

"Lo que nos decían es que el que no estuviera de acuerdo se podía ir y que había otra persona que estaba dispuesta a trabajar hasta por menos. También nos advirtieron que si no se completaba la plantilla íbamos a trabajar el turno completo que es de 8 de la mañana a 8 de la noche".

A ese verificentro le falta casi todo, dijo Diego, quien no cree que el 2 de julio pueda operar. Aunque en estos días lleven el equipo, porque todavía falta que lo instalen y para eso también se necesita tiempo.

De acuerdo con lo publicado por el gobierno de la Ciudad de México en la gaceta oficial, los 55 Centros de Verificación Vehicular que cuentan con la concesión comenzarán a operar a partir del 2 de julio, y en caso de que no estén en condiciones serán sancionados.

