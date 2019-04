REDACCIÓN 24/04/2019 09:40 p.m.

Marvel se ha caracterizado por dejar a los fanáticos esperando hasta el último minuto en las salas de cine para ver las famosas escenas post-créditos. Sin embargo, esta tradición que podría no repetirse en "Avengers: Endgame". ¿Habrá escena post-créditos en la película de Marvel?

De acuerdo con Uno Cero, tras circular varios rumores, los fanáticos de Marvel se están preguntando si la esperada conclusión de una etapa que duró 11 años podría romper con la fórmula tradicional de Marvel al no mostrar ninguna escena post-créditos.

Asistentes de la premiere en México, Los Ángeles y España han dejado entrever la inexistencia de escenas post-créditos en "Avengers: Endgame", aunque eso podría cambiar para el estreno oficial. Tal vez en las funciones de prensa no se estén mostrando para evitar spoilers, por lo que, hasta el momento, todo es incierto.

En algunas escenas hemos visto a Thanos, la estructura de Shield, a Adam Warlock y muchas cosas más que nos anuncian el futuro de una próxima película o bien es un chiste.

Los verdaderos fanáticos siempre esperan hasta el final para ver las escenas post-créditos. Alguna vez Kevin Feige, productor de Marvel, aseguró que el objetivo de estas imágenes al final de las películas es visibilizar el trabajo de cientos de personas que se encuentran detrás de los largometrajes de Marvel.

LAS ESCENAS POST CRÉDITOS COMPARTIDAS POR MARVEL:

"What if I told you we were putting a team together..." pic.twitter.com/6fvpAvd9kL — Marvel Studios (@MarvelStudios) 22 de abril de 2019

"Well I guess that´s worth a look." pic.twitter.com/iPZOnhBZzA — Marvel Studios (@MarvelStudios) 22 de abril de 2019

?? pic.twitter.com/yFTa2AzaQA — Marvel Studios (@MarvelStudios) 22 de abril de 2019

"Sooner or later they will meet the twins." pic.twitter.com/u2Ec5sUZYk — Marvel Studios (@MarvelStudios) 22 de abril de 2019

"Fine. I´ll do it myself." pic.twitter.com/eOXelWUHXh — Marvel Studios (@MarvelStudios) 22 de abril de 2019

"Allow me to help you." pic.twitter.com/PkAExIy7Qb — Marvel Studios (@MarvelStudios) 22 de abril de 2019

"Guys?!" pic.twitter.com/Yrt6MREuTt — Marvel Studios (@MarvelStudios) 22 de abril de 2019

