VERACRUZ

En la cuerda floja por daño patrimonial, 11 exediles veracruzanos del PRI

Un total de 11 alcaldes veracruzanos de los 18 que fueron observados por el manejo financiero del ejercicio fiscal 2016 son priístas

FERNANDA CASTILLO/CORRESPONSAL 10/04/2018 09:11 p.m.

Javier Duarte, gobernador de Veracruz (Foto. tomada de la web)

Xalapa (La Silla Rota).- Un total de 11 alcaldes veracruzanos de los 18 que fueron observados por el manejo financiero del ejercicio fiscal 2016 hoy están a un paso de ser denunciados por daño patrimonial son priistas o de partidos afines al tricolor y tres renunciaron a los institutos que los postularon para sumarse al Revolucionario Institucional. También hay panistas, del PRD y PT en menor número.

Este lunes venció el plazo para presentar los recursos de reconsideración ante el Informe de Seguimiento del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) que señaló que 18 Ayuntamientos no justificaron el manejo financiero de 123 millones 955 mil pesos, a pesar de que entregaron documentación oficial.

Copiando las prácticas del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien está privado de su libertad por lavado de dinero y delincuencia organizada, los ex alcaldes incurrieron en excesos, simularon obras, o realizaron algunas que no contaban con la calidad que establece la ley.

LEA TAMBIEN El cuerpo de Miriam fue hallado a semanas de su desaparición La Fiscalía de Sinaloa encontró la tarde de este martes el cuerpo de Miriam Katerim Aguilar López, de 18 años de edad desaparecida desde el pasado 27 de marzo

Por lo anterior, han recurrido a su última opción legal, el recurso de reconsideración, y así evitar una orden penal por el desvío de recursos públicos.

Exalcaldes priistas los que más desviaron

El municipio con mayor daño patrimonial es Cosamaloapan, administrado por la priista Adriana Maass Michel, quien a lo largo de su gestión fue observada por el mal manejo de fondos públicos.

Las auditorias que realizaron despachos contables que apoyan al Orfis, revelaron un daño patrimonial por 133 millones 996 millones de pesos.

En la segunda fase de fiscalización logró justiciar el manejo de casi 50 millones, sin embargo, quedo pendiente otros 89 millones 457 mil 796 pesos se consideran daño patrimonial.

La priista fue una de las alcaldesas más polémicas en su cuatrienio, regidores la acusaron de la falsificación de firmas para validar la petición del cabildo -que se mandó al Congreso local- a fin de acceder a un crédito público. Al finalizar su mandato no se presentó a la toma de protesta de Raul Hermida Salto.

San Andrés Tuxtla, municipio que administró Rosendo Pelayo, hoy candidato a la diputación federal por el partido Verde Ecologista, no logró justificar el manejo de 16 millones 664 mil pesos.

El también ex funcionario del Orfis en el periodo de Javier Duarte de Ochoa heredó una deuda de más de 100 millones al alcalde independiente, quien también militó en el PRI, Octavio Pérez Garay. Hay al menos cuatro denuncias penales en su contra.

En Coatzacoalcos, el ex alcalde Joaquín Caballero Rosiñol podría ser denunciado por el mal manejo de 3 millones 357 mil 941 pesos. Dicho municipio ubicado en el sur de Veracruz es una de las 25 demarcaciones con mayor deuda pública a nivel nacional.

Otros priista que podrían ser denunciados son la ex alcaldesa de Tezonapa Adanery Medina Guerrero, quien se presume, desvió un millón 242 mil pesos; en Tlapacoyan, Auditores del Orfis acreditaron un desvió por 1 millón 91 mil pesos en la administración de Víctor Juan Apolinar.

Daniel Martínez, ex priistas de Agua Dulce, no explicó el manejo de 831 mil pesos; en Mecayapan, Jesús Cruz Hernández tampoco aplicó de manera eficiente 615 mil pesos; en Úrsulo Galván, el priista, Jesús Isidro Baltazar no presentó documentación para acreditar el manejo de 285 mil pesos.

En el caso de Perote el monto desviado en la administración de Paul Martínez Marie fue observado por 243 mil pesos, el priista pidió licencia al cargo para sumarse a la administración de Miguel Ángel Yunes, donde ocupó por un periodo breve la subsecretaria de Desarrollo Económico.

Fue el único priista que se sumó a la toma de palacio de Gobierno a finales del 2016 exigiendo el pago de participaciones federales. A su relevó llegó Miguel Sebastián Taboada, contra quien también se podría fincar responsabilidad.

César Domínguez Castillo, quien militaba en Partido Cardenista, ligado al PRI, malversó 391 mil pesos en Citlaltépetl. En el mismo caso está Leonel Libreros Mendoza, ex alcalde de Rafael Lucio, que llegó abanderado por Alternativa Veracruzano (AVE), partido satélite del PRI, quien no explicó el gasto de 2 millones 155 mil pesos,

Tres alcaldes de MC que se convirtieron al priismo, en la mira

Tres alcaldes que llegaron por Movimiento Ciudadano y renunciaron para sumarse a las filas del PRI, son los alcaldes de Uxpanapa, Pablo Prieto Morales, quien no justificó el manejo de un millón 641 mil pesos. Y Martín Lagunes Heredia que administró Manlio Fabio y no explicó el gasto de 961 mil pesos.

En Coacoatzintla, el alcalde Héctor Manuel Hernández Sangabriel, no justificó el manejo de 219 mil 204 pesos, el munícipe dueño de la empresa Direg, fue ligado a Sharrife Osman, que, a través de una investigación periodística, fue señalada de recibir contratos millonarios de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (CDI), donde se simularon las licitaciones para entregarle contratos millonarios.

Los petistas Rafael Díaz Arguelles, alcalde de Cosautlán de Carvajal y Gerónimo Luis Hernández de Mecatlán, aun buscan justificar el manejo financiero de un millón 888 mil pesos y 135 mil pesos, respectivamente.

En Tomatlán, el panista Andrés Reyes Prado no justificó el manejo de 233 mil pesos y en el caso de Acutzingo,municipio que fue gobernador por el perredista Salomón Cid Villa, tiene daño patrimonial de 2 millones 539 mil pesos.

Abel Vázquez González, alcalde de San Juan Evangelista, que llegó por el PAN no justificó el manejo de 884 mil pesos, sin embargo, el no optó por el recurso legal por lo que el ORFIS tendrá que presentar las denuncias, contra quien o quienes resulten responsables, por el desvío de fondos públicos.

LEA TAMBIEN Policía que presuntamente mató a la pequeña Dayana es acusado de otros tres feminicidios El expolicia que está siendo buscado por las autoridades, hace años fue galardonado por ser un agente ejemplar