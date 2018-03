DENUNCIA

Asaltan con violencia a periodista en Veracruz

Isaúl Zúñiga fue maniatado por sus agresores y sufrió lesiones en el cuerpo

MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA/ CORRESPONSAL 09/03/2018 01:18 p.m.

XALAPA, Veracruz (La Silla Rota).- Isaúl Zuñiga Aguilar, reportero del grupo Noticias MVS fue asaltado con violencia anoche en su oficina de trabajo, ubicada en la avenida 20 de Noviembre, en Xalapa.

El hecho fue denunciado por el también dueño del portal Entre Politicos quien aseguró que los responsables -al menos tres sujetos- "me pegaron un cachazo en la cabeza, me introdujeron, tiraron al piso tapándome la cabeza, dijeron me matarían si me chillaba", se lee en un comentario de su red social.

Fuentes policiales confirmaron a este medio, que el reportero fue atado de los pies y sufrió agresiones en el cuerpo. En tanto, las pérdidas materiales fueron dinero en efectivo, una computadora, equipo telefónico, dos anillos y un reloj.

De acuerdo con Zuñiga Aguilar, los delincuentes le advirtieron que no denunciara el ilícito pues ellos conocen su domicilio particular.

Dicen ser del Cártel de Jalisco y "romperán madres a todos, aunque sean periodistas... mi denuncia es pública", escribió el agraviado.

Jorge Morales, presidente de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) , explicó en entrevista que, debido a enfermedades que Isaúl Zuñiga padecía, su vida estuvo en riesgo. "Ahora está recibiendo atención médica" aseguró.

Asimismo, reconoció que el agraviado decidió no interponer una denuncia penal. "Él no quiere denunciar porque anteriormente había denunciado un robo y dijo que no pasó nada. Está muy desconfiado de la autoridad", concluyó.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) no se ha pronunciado al respecto; y los tres presuntos asaltantes permanecen prófugos de la justicia.





