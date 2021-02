Veracruz: ocho meses sin fiscal que investigue feminicidios

Xalapa, Ver.- Veracruz se consolidó en 2018 como el lugar más inseguro para las mujeres en el país. Entre enero y junio se denunciaron 36 feminicidios. De esta forma la entidad jarocha se ubicó a la par del Estado de México con el mismo número de denuncias y superó a Nuevo León, Chihuahua y Guerrero, con 30, 28 y 25 casos respectivamente.

El pasado 29 de julio, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares presumió una importante disminución en la incidencia delictiva en lo que respecta a homicidios dolosos, extorsión, privación de la libertad y secuestro. Sin embargo, omitió señalar que Veracruz acumuló 36 denuncias por feminicidio, equivalente al total de los casos registrados en 13 estados de la República.

Aunado a lo anterior, el puesto de Fiscal Coordinadora Especializada en Investigaciones de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas cumple ocho meses acéfalo desde que la extitular Samyra del Carmen Khouri Colorado falleció el 09 de diciembre de 2017.

De acuerdo con el directorio de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) el puesto de Fiscal Coordinadora -al mando de fiscalías regionales en la entidad- cumple ocho meses “S/T” sin titular.

Pero días antes, el 03 de diciembre de 2017, a cinco días del asesinato en Pánuco de Yendi Guadalupe Torres Castellanos, Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, 12 compañeras suyas del mismo cargo fueron despedidas por obtener según sus mandos, “raquíticos porcentajes” en investigaciones.

“En un contexto de violencia como el que estamos viviendo, no es posible que quienes procuramos justicia estemos sufriendo violencia. A nuestros superiores se les olvida que somos humanos, que tenemos familia y que algún día pasaran por esto”, criticaron las agraviadas, quienes horas de espera no obtuvieron audiencia con el fiscal Jorge Winckler.

Para Esmeralda Lecxiur Ferreira, abogada y defensora de los derechos humanos de las mujeres en Veracruz, “la falta de una Fiscal Coordinadora, es un mensaje de la poca voluntad que hay de las instituciones para la procuración de justicia”.

“La lucha para crear una Subprocuraduría Especializada empezó desde 2010. Hay gente muy valiosa de los ministerios públicos sin embargo, la falta de voluntad se vio cuando después de que falleciera la titular, se reasignó su función a las otras áreas, lo que ha generado el desabasto para resolver casos. Le quitamos a la Fiscalía el sostén y la directriz de una persona que toma con seriedad estos casos y diseña políticas públicas”.

Lecxiur Ferreira agregó que la falta de una Fiscal Coordinadora es apenas la punta del iceberg en un estado que cuenta con dos alertas de género, una por violencia feminicida y la segunda por agravio comparado.

“No hay una política encaminada a la prevención y esto empieza desde que existan espacios (refugios) para frenar las agresiones contra mujeres. Suceden feminicidios en Veracruz, que prefieren investigarlos como homicidios, las investigaciones son tardías, no se logra capturar a los responsables, las pruebas no se logran de manera adecuada, y en consecuencia tampoco se logran sentencias condenatorias”, abundó la entrevistada.

Aunque el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) solo reportó 36 casos denunciados como feminicidios en los primeros seis meses de 2018, el Observatorio Universitario de las Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana (UV), registró 58 asesinatos de mujeres por condición de género en el mismo periodo.

De acuerdo con el observatorio de la UV las 58 muertes se repartieron en los siguientes municipios: Coatzacoalcos, Río Blanco, Córdoba, Xalapa, Veracruz, Tlapacoyan, Isla, Ixtaczoquitlán, Poza Rica, Hueyapan de Ocampo, Pánuco, las Choapas, Camarón de Tejeda, Cosamaloapan, Orizaba, Tihuatlán, San Andrés Tuxtla, Actopan, Papantla, Carlos A. Carrillo, Nautla, Paso del Macho, Tecolutla, Tuxpan, Cuitláhuac, Coxquihui, Coatepec, Minatitlán, Martínez de la Torre, Cosoleacaque, Acayucan, Soconusco y Huatusco.

Para Lecxiur Ferreira “Las cifras están en la mano. La Alerta por violencia feminicida se decretó no porque se dijera que partir de entonces se tenía que tener cuidado. Al contrario, se decretó porque se acreditó que el número de feminicidios y desapariciones de mujeres y la violencia son indicadoras reales en la vida de las veracruzanas”.

La entrevistada concluyó diciendo que “hay temas fundamentales y prioritarios en el estado. No digo que el nombramiento del Fiscal Anticorrupción no lo sea, pero hay cosas importantes y cosas urgentes. Estamos perdiendo vidas de mujeres y no hay una figura que coordine estas investigaciones”.

mvf