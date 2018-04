Maira desapareció en Veracruz; advirtió en Facebook de un mal presentimiento

RODRIGO BARRANCO DÉCTOR/ CORRESPONSAL 09/04/2018 06:48 p.m.

Veracruz, Ver.- Familiares de Maira Irazema Rodríguez González denunciaron de manera pública que la joven de 20 años de edad desapareció desde el sábado 7 de abril, cuando acudió a tomar clases al Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana (UV), Campus Mocambo, en Boca del Río.

Su padre, Mario Rodríguez acompañó a Maira al instituto educativo a alrededor de las 9:00 horas, y cuando volvió cuatro horas después para llevarla a casa ya no estaba.

En redes sociales comienzan a circular fotos y publicaciones donde solicitan informar si se le reconoce.