"Avengers: Endgame": La película de Marvel rompe 144 récords y se coloca como puntero histórico

La esperada película "Avengers: Endgame" acaba de terminar su primer fin de semana de estreno y las reacciones de los fans y no tan fans han sido sobre todo intensas.

Recordemos que la película dura más de tres horas y es una montaña rusa de emociones por lo que los fans no dudaron ni un segundo en aventarle todo su dinero a la gente de Marvel Studios.

De acuerdo a Flayer Wayer, "Avengers: Endgame" se ha convertido en un absoluto y brutal éxito de taquilla y ha roto cientos de récords de recaudación.

Según señalan los colegas de Yahoo! Movies, durante este fin de semana "Avengers: Endgame" generó una taquilla por más de USD $1.209 millones en todo el planeta.

Marvel y Disney orquestaron bien todo. Ya que la cinta tuvo un estreno mundial simultáneo. Con ello obtuvo USD $350 millones sólo en Estados Unidos. Mientras que en China logró USD $330 millones.

En el resto del mundo logró USD $529 millones. Para lograr una taquilla global de USD $859 millones fuera de EE. UU.

Gracias ello, en teoría, la película que da cierre a la Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe habría roto un total de 144 récords de taquilla.

Avengers: Endgame" es el estreno más grande en el extranjero de todos los tiempos. Superando por mucho los USD $640 millones logrados antes en ese mismo rubro por "Infinity War.

En paralelo, la cinta rompió los récords de estreno de fin de semana en un total de 44 países. A sólo cinco días de su estreno ya es la décimo octava película más taquillera de la historia.

Faltan meses enteros para que "Avengers: Endgame" complete su corrida comercial por los cines. Así que con los ajustes de inflación incluso estaría en vías de competir contra Avatar y Gone With The Wind al término de carrera.

Marvel Studios ha hecho historia a varios niveles con su película.

