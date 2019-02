Las venganzas más crueles contra un ex en redes

REDACCIÓN 08/02/2019 08:40 p.m.

Las cartas perfumadas, los osos gigantes de peluche, las serenatas, los chocolates, salir a caminar y tomar un café ya no están de moda; el amor en tiempo de redes lo ha cambiado todo. Internet con sus redes sociales como: Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram, no solo han revolucionado la forma de buscar información, también han modificado la forma en que nos relacionamos. Todos tenemos un amigo, vecino o familiar que conoció a alguien a través de las redes sociales, muchas de estas relaciones han terminado en amores fugaces y otras incluso han llegado hasta el altar.

Sabías que el 61% de los mexicanos han establecido relaciones amorosas a través de las redes sociales. Y es que la falta de tiempo, de personas solteras alrededor o el "fastidio" de conocer a alguien, salir, conquistar y finalmente establecer un vínculo afectivo ha hecho que muchos mexicanos hayan encontrado en las redes sociales "el atajo" ideal.

Pero... ¿Es posible pensar en esto como una "nueva manera de formar pareja"? ¿Será que eso de conocerse en una fiesta, en un bar o, casualmente, en la fila del supermercado, quedó en la historia y sepultado en los recuerdos de nuestros abuelos y padres?

Según Juan Manuel Martínez, psicólogo y psicoanalista, "la tecnología lo que hace es revelar viejos problemas". Entonces, esto es un caso más, porque "en sentido estricto ¿cómo se conoce a alguien?, ¿qué significa conocer a alguien? Antes no existían las redes, igualmente la gente se conocía en un primer momento por la imagen. O sea, ver a alguien. Solo que hoy la tecnología lo lleva al extremo".

La fórmula es simple: "te gusta, le gustás, listo, hablen". Y, a partir de ahí "lo mismo de siempre: la primera charla en la que mostramos la mejor cara" y las siguientes.

"Ahora en vez de conocernos en una fiesta, lo hacemos en Tinder, y en vez de salir a tomar algo, charlamos por WhatsApp, pero el fin último, donde termina desencadenando las relaciones humanas; sigue siendo el mismo: el encuentro físico", agrega Martínez.

Muchos pensaríamos que por ser nativos digitales, las nuevas generaciones serían las más enganchadas con estas prácticas, sin embargo, no es así, de las parejas que encuentran una relación a través de redes sociales el 54% tienen entre 46 y 55 años.

Natalia Barrera, decodificadora de emociones explica que "la tecnología es una gran ayuda para personas tímidas, ya que la pantalla nos hace sentir más seguros por no ser un contacto directo. Nos permite relacionarnos con mayor fluidez, conocer personas sin exponernos tanto. Pero como todo en un exceso puede ser perjudicial, y a veces pasamos más tiempo conectados a una red que aprendiendo a vincularnos socialmente. A veces ocurre que personalmente las conversaciones no son tan fluidas como en un chat y eso puede jugarnos en contra a la hora de tener una relación estable, es como si detrás de la pantalla nos permitiéramos ser más auténticos que personalmente", el argumento de la experta explica por qué las generaciones mayores son las que se sienten más atraídas por estas prácticas. Los adultos encontraron en la red un desahogo a su estricta educación llena de restricciones, prácticamente entraron a un mundo donde se permite todo y decir todo también abarca que los casos extremos; muchas abusadores y explotadores sexuales encuentran en las redes sociales sus lugares ideales de "caza crean perfiles falsos y se hacen pasar por "candidatos", así que este es otro foco del que siempre hay que estar pendiente.

Otro punto que viene de la mano con la búsqueda del amor en redes es la infidelidad, sí, porque después de batallar para encontrar la pareja ideal, la segunda lucha es por mantener la relación y no encontrar ningún indicio de infidelidad en cualquiera de estas mismas redes sociales.

Estos son algunos de los casos más descabellados de venganzas, que llevaron a cabo personas como tú y como yo, quienes en un arrebato hicieron lo impensado.

DESCABELLADAS VENGANZAS

VENDER LAS PRUEBAS DE UNA INFIDELIDAD

A Annastella007 le resultó extraño cuando llegó a casa un poco antes de lo normal y su marido trató de impedir que entrase en el dormitorio. Pero la sorpresa estaba por llegar cuando consiguió abrir la puerta y "encontró un envoltorio de condones vacío (tamaño pequeño) y unas bragas de mujer (tamaño descomunal)", relata Ankowski.

¿Qué hacer ante la evidencia? Annastella007 no lo dudó: venderla por eBay. Enumeró los artículos como 'envoltorio de condones vacío' y la foto de la ropa interior con el nombre de 'las bragas sucias que encontré en mi cama después del affair de mi marido', y además advirtió a los usuarios de la plataforma que pronto sacaría nuevos productos a subasta como la Harley Davidson de su marido y que, probablemente, pondría a un precio de 99 centavos.

VESTIDO DE NOVIA

Cuando el rockero de Seattle Larry Star encontró el vestido de novia de su ex esposa en el ático su mente se iluminó con el símbolo del dólar y decidió subastarlo por internet. Resulta que al separarse ella se llevó el anillo de compromiso de 4 mil dólares pero dejó el vestido de novia valorado en 1.200 dólares "que el borracho de mi ex suegro juró que pagaría, pero no lo hizo, y yo me quedé atrapado con la factura del mismo", explica Star, quien decidió deshacerse de aquella carga cuanto antes y los anunció en eBay bajo el siguiente mensaje: "Personalmente, el vestido me parece una cortina de baño de 1.200 pavos, ¿pero yo qué sé?".

UN AUDI FUERA DE COMBATE

Christine Gallagher está convencida de que la venganza puede ayudar a las mujeres que se sienten destrozadas después de una ruptura terrible. Tras ser engañada por su marido, la fundadora de RevengeLady.com (un sitio web para ayudar a las mujeres a vengarse), Gallagher elaboró un ingenioso plan para conseguir desquiciar al infiel de su esposo, y qué mejor que atacar su punto débil: su Audi.

Abrió la puerta del carrazo y colocó una canica dentro del marco de la misma. "Tardó meses en encontrar la causa del traqueteo que escuchaba a diario. Cuando por fin abrieron la puerta para sacarla dentro había una nota: Que te follen", relató la protagonista en la CNN.

INFIDELIDADES DE FAMOSOS

El mundo del espectáculo no se escapa a las infidelidades y estas son algunas de las traiciones más sonadas de los famosos.

BRAD PITT Y ANGELINA JOLIE

Si ha habido una traición sonada que pasará a la historia será la protagonizada por el matrimonio Pitt.

Todo ocurrió años atrás, cuando Brad Pitt decidió engañar a Jennifer Aniston con Angelina Jolie. El escandaloso suceso tenía lugar en el rodaje de "Señor y Señora Smith", donde Brad y Angelina se enamoraron loca e irremediablemente, dando lugar a una de las parejas más mediáticas de todos los tiempos: "Brangelina".

ASHTON KUTCHER Y DEMI MOORE

Demi Moore ha aprendido lo que significa que tu pareja, o en su caso, su marido Ashton Kutcher, le sea infiel con una mujer dispuesta a todo por la fama. Porque si no fuera por Sara Leal, la supuesta amante de Kutcher que ansiaba la fama, ¿cómo ibamos a habernos enterado de que Kutcher y ella mantuvieron relaciones sexuales el mismo día del aniversario de bodas de Kutcher y Moore?

ROBERT PATTINSON Y KRISTEN STEWART

Hubo un tiempo en que Robert Pattinson y Kristen Stewart parecían la pareja perfecta. Los actores no sólo protagonizaban una de las sagas millonarias del momento, sino que ambos eran pareja fuera y dentro de la gran pantalla gracias a "Crepúsculo". Sin embargo, lo que el cine unió, el cine lo separó, y en 2012 saltaba el escándalo: Kristen Stewart le era infiel a Pattinson con Rupert Sanders en el rodaje de "Blancanieves y la leyenda del cazador".

DENNIS QUAID Y MEG RYAN

Quien fuera reina de la comedia romántica durante la década de los ochenta, Meg Ryan, se convirtió en símbolo de inmoralidad y escándalo cuando engañó a su marido, Dennis Quaid, con su compañero de reparto en "Prueba de vida", Russell Crowe.

ARNOLD SCHWARZENEGGER Y MARIA SHRIVER

Aunque Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver fueron la extraña pareja de Hollywood durante años, nunca nadie dudó de su amor. Sin embargo, porque las apariencias engañan, Arnold acabó confesando que había sido infiel a María en repetidas ocasiones, siendo la primera amante que tuvo Brigitte Nielsen. Aunque sin duda, su más famosa infidelidad fue la perpetrada con una de sus asistentas, Mildred Baena, madre de un hijo del actor.

Ahora sí entendemos porque Maria le dijo aquello de hemos "terminator", Arnie.

WOODY ALLEN Y MIA FARROW

No importa el tiempo que haya pasado desde que Woody Allen le fuera infiel a Mia Farrow: la noticia sigue impactando aún hoy. Y no por el acto inmoral en sí (que también), sino porque la encargada de romper el matrimonio fue nada más y nada menos que Soon Yi, su hija adoptiva.

CARLOS DE INGLATERRA Y LADY DI

Porque hay infidelidades que pueden convertirse en una cuestión de Estado, cabe recordar el affair que Carlos de Inglaterra mantuvo con Camilla Parker Bowles durante su matrimonio con Lady Di. El resultado de todo aquello es conocido por todos: Diana se divorció y años más tarde Carlos se casaba con su adorada Camilla.

JUDE LAW Y SIENNA MILLER

No puede haber peor traición que la perpetrada por Jude Law a Sienna Miller. Al más puro estilo "La mano que mece la cuna", el actor le fue infiel a Miller con la niñera de sus hijos.

TONY PARKER Y EVA LONGORIA

Eva Longoria se convirtió en una auténtica "mujer desesperada" cuando su marido, el jugador de baloncesto Tony Parker, le fue infiel. O al menos esa fue la conclusión a la que Longoria llegó tras pedir el divorcio por haber encontrado mensajes de texto de alto contenido erótico de su marido con Brent Barry, que para colmo de mares era la ex esposa de un compañero de Tony.

HUGH GRANT Y ELIZABETH HURLEY

Si ha habido una infidelidad humillante y degradante, esa ha sido la protagonizada por Hugh Grant. El actor fue pillado por la policía cuando éste se encontraba con una prostituta. ¿La gran víctima?: Elizabeth Hurley, que era su novia de entonces.





