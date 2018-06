Espectáculos

Fuerte discusión en programa en vivo de "Venga la Alegría"

En la sección "Las cosas como son", Penélope Menchaca decidió invitar a diversas personalidades y expertos para hablar sobre la homosexualidad pero todo se salió de control

REDACCIÓN 24/06/2018 03:30 p.m.

Durante el programa matutino Venga la Alegría se llevó a cabo un debate sobre la homosexualidad que causó polémica entre los invitados. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

La seccione "Las cosas como son", del matutino "Venga la Alegría" suele causar polémica por los temas que hablan, pero Penélope Menchaca decidió hablar de la homosexualidad y se les salió de control.

Y es que la conductora invitó a diversas personalidades y expertos para que comentaran sus experiencias y análisis sobre este tema.

Una publicación compartida de Penelope Menchaca (@penelope_menchaca) el 30 Abr, 2018 a las 1:58 PDT

El tema se tituló "Soy gay: ¿Me aceptas o me rechazas?", en el cual estuvieron como invitados los "youtubers" Pepe y Teo, así como Alejandra Ley, Paola Durante y el líder del Frente Nacional de la Familia, Juan Dabdoub.

?????? Una publicación compartida de Penelope Menchaca (@penelope_menchaca) el 8 May, 2018 a las 1:12 PDT

Sin embargo, todo se descontroló en "Venga la Alegría" luego de que uno de ellos mencionó que la homosexualidad no era natural y que podría curarse.

"Las personas no nacen, la ciencia ha demostrado que no existe un gen gay (...) Nadie nace con una orientación sexual que no sea la heterosexual", aseguró Juan Dabdoub.

"Lo hacen ver como si realmente tuvieran una enfermedad y no es una enfermedad", dijo Paola Durante mientas que uno de ellos aseguró que puede quitar el sentimiento homosexual y transformarlo en heterosexual.

