Indignación por visita de Maduro al restaurante Nusr-Et de "Salt Bae" (VIDEO)

En el video se muestra como el chef turco Nusret Gökçe con su estilo teatral. Gökçe publicó el momento de la atención al mandatario nacional en su cuenta de Instagram con un mensaje que decía: "Agradezco al presidente de Venezuela Nicolás Maduro por su visita", sin embargo al ver los comentarios de rechazo borró el mismo.

En los videos se ve a Maduro comiendo costillas y fumando puros, además, se aprecia una caja de habanos marcada con el nombre del presidente venezolano.

I would like to Thank the presindent of Venezuela Nicolas Maduro for visiting! pic.twitter.com/6S1OtgboLV