CONFUSIÓN

Detienen a vendedor de pollo, lo acusan de ser el asaltante de Uber

Sin una orden lo detuvieron, a pesar de que las pruebas indican que no es el chofer de Uber que asaltó a una española

JUAN LÁZARO / CORRESPONSAL 29/03/2018 02:46 p.m.

Detienen a vendedor de pollo al confundirlo con asaltante de Uber (Especial)

NEZAHUALCÓYOTL, Méx. 29 de marzo de 2018. (La Silla Rota) Un vendedor de pollos de esta ciudad fue detenido por su parecido con el chofer de Uber, que el viernes pasado asaltó a una española, quien solicitó el servicio de esa empresa para que la recogieran en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Está preso en la cárcel de Los Reyes la Paz.

La española fue despojada de sus pertenencias y dinero en efectivo, para después ser abandonada en alguna calle de este municipio.

Anahí del Carmen Martínez Tovar, esposa de José Antonio López Román, el vendedor de pollos, señaló que la fiscalía confunde a su marido con el chofer de Uber, Víctor Israel, por el parecido en el rostro; sin embargo, el nombre, la estatura y algunos lunares en el rostro hacen la diferencia entre ambas personas.

Mi esposo para empezar no se ha subido a un Uber, no maneja tarjetas de crédito, ni siquiera en toda su vida ha solicitado un servicio de Uber", expresó.

Ella fue entrevistada esta madrugada después de estar esperando toda la noche en la fiscalía alguna información sobre la detención de su esposo, a quién no le permiten verlo.





Recordó que el martes 27 de marzo, ambos salieron a vender pollos a bordo de una camioneta CR plateada (el único vehículo que tienen) a una clienta de la colonia Benito Juárez.

Su esposo estaba estacionado en la calle Cama de Piedra y Espiga, como a las 15:30 horas, mientras ellas ofrecía pollos, cuando llegaron dos motociclistas, vestidos de civil y armados, para decirle al señor José Antonio López Román, que iban a revisar su vehículo porque tenía reporte de robo.

Sin embargo, el vendedor de pollos se opuso, ya que la camioneta estaba a su nombre; además le dio desconfianza, pues los dos motociclistas no se identificaron y sus motos tampoco llevaban alguna placa.

Pensé que eran rateros que lo iban a asaltar y llamé a una patrulla de la policía municipal, para que nos auxiliara", expresó la esposa.

Al lugar llegó la patrulla V096, cuyos tripulantes establecieron que los motociclistas eran sus compañeros vestidos de civil y "en vez de ayudarnos, subieron a mi esposo a golpes a la patrulla para llevárselo, sin decir el motivo".

La señora fue empujada junto con uno de sus hijos, para que no se opusieran a la detención. "Mi esposo me avienta las llaves de la camioneta y me grita que investigue a donde se lo llevaban".

Anahí del Carmen Martínez Tovar de inmediato se fue a las oficinas de la FGJEM en la Perla, pero no lo habían llevado ahí y se trasladó al centro de justicia del palacio, donde encontró a uno de los motociclistas vestidos de civil, a quién le preguntó por su marido.

Además, "le pedí que se identificara porque no sabíamos de quién era y solo me dijo que era funcionario público, pero en todo momento se negó a mostrar alguna credencial o decir su nombre".

José Antonio López Román fue encerrado sin saber el motivo de su detención, ya que no hubo una orden de aprehensión. Y que fue ubicado gracias a una cámara de vigilancia del C5.

Luego su esposa se enteró de que lo acusaban de ser el chofer de Uber que asaltó a una española el viernes pasado.

Ese viernes mi esposo abrió su pollería a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde empezó a limpiar porque a las 6 de la tarde iniciamos con la venta de alitas y hamburguesas", estableció.

López Román fue llevado detenido al centro de justicia de Los Reyes La Paz, hasta donde llegó la mujer española para identificarlo, así como personal de Uber que llevaba información de que el chofer se llamaba Víctor Israel.

José Antonio y su familia (Especial)

Sin embargo, ahí mismo se reveló ante el agente del ministerio público que Víctor Israel, el asaltante, había estado en tres ocasiones en prisión y aún así lo aceptaron en la empresa Uber como conductor.

Mientras que José Antonio López Román tiene 15 años de matrimonio con Anahí del Carmen Martínez Tovar, y padre de dos mujeres y una niña, sin algún problema legal.

Vecinos de José Antonio López aseguraron que él es una persona que se dedica a trabajar y jamás ha tenido un auto Uber e incluso, tampoco "ha usado ese servicio en toda su vida".

