Vende su virginidad en un millón de dólares y se enamora del comprador

Una chica de 20 años puso en venta su virginidad por un millón de dólares en el sitio web Cinderella Escorts y resultó enamorada de su comprador, un banquero de Wall Street, Nueva York.

De acuerdo con E-consulta, la chica contó que su intención era mantenerse virgen hasta el matrimonio por sus creencias religiosas, pero la necesidad económica la llevó a tomar esta decisión.

