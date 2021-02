“Hace 15 días empezaron a tronar las calles” damnificados de TJ

Tijuana (La Silla Rota).- Prácticamente tres calles desaparecieron tras una serie de derrumbes en la colonia Lomas del Rubí en Tijuana, 150 casas están a punto de colapsar.

Ana María Muñoz vive en Lomas del Rubí desde hace 35 años, durante ese tiempo su vivienda jamás sufrió ningún daño, sin embargo la señora Muñoz señaló, para el Sol del Centro que “ahora a causa de esta fraccionadora (Grupo Melo) que pusieron, estamos sufriendo estos daños y no es justo que el Gobierno no nos haya venido a apoyar".

Los vecinos de Lomas del Rubí, se apoyan unos a otros para sacar sus cosas de los restos de las construcciones pues en el sitio hay nula presencia de las autoridades.

“Hace quince días empezaron a tronar las calles” continuó la señora Ana María, quien agregó que el equipo de Protección Civil solo puso sellos “para que desalojáramos y ya. Dónde está el gobernador Francisco Vega, 110 casas están afectadas, muchas familias quedaron atrapadas no se sabe por dónde van a sacar sus cosas".

La señora señaló que elementos del ejército mexicano acudieron al lugar, pero después de tomar fotos se fueron.

Cinthya López se encuentra desesperada, las autoridades todos sus bienes están en su casa, no tiene a donde ir “me dijeron que me fuera con familiar, tu abuelita tu tía con alguien, pero resulta que la casa de la esquina es de mi primo, la que sigue de mi abuelita, la de más adelante de mi tía, toda mi familia perdió su casa ¿a dónde me voy?".

Cinthya expresó que se ha pedido apoyo a las autoridades y que existe un censo oficial de más de 86 casas dañadas pero, ellos ubican entre 110 y 150 viviendas destruidas.

La rapiña

Los vecinos se encuentran en la periferia de sus casas, pues temen que les roben sus pertenencias, Cinthya López advirtió que el fraccionamiento que construye Grupo Melo está en peligro:

Deben parar la venta de esas casas porque los compradores se van a ver afectados. Esto se va a caer hacia allá. Queremos que salven nuestras casas"

“que venga a ver las casas, nosotros ya fuimos a ver la suya y está muy bonita. Nos quieren mandar a Santa Fe y no es posible niños, familias enteras y personas de la tercera edad están sufriendo por culpa de Grupo Melo" pidió Jorge Osvaldo Clark al gobernador del estado. Los vecinos señalan que el alcalde Juan Manuel Gastelum no se ha reunido con ellos ni ha acudido a la zona de desastre.

Mañana iniciarán las mesas de trabajo para intentar solucionar el problema, los vecinos ya se reunieron con un par de abogados quienes los asesoran para emprender una demanda colectiva, solo resta esperar el dictamen de Protección Civil.

Con información del Sol del Centro

