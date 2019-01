"Sea of Shadows", el documental que retrata el oscuro mundo del tráfico de la totoaba y la vaquita marina en el Mar de Cortés

REDACCIÓN 27/01/2019 06:15 p.m.

El documental "Sea of Shadows" del director Richard Ladkani muestra el desastre inminente en uno de los entornos más espectaculares de la tierra, el Mar de Cortés.

En "Sea of Shadows" muestran lo fascinante con la intensidad de un thriller de Hollywood, donde los cárteles mexicanos de la droga y los traficantes chinos se unen para escalfar a los raros peces totoaba.

Donde los métodos mortales amenazan con destruir prácticamente toda la vida marina en la región, incluida la especie de ballena más esquiva y en peligro de extinción en la Tierra conocida como la marsopa de las vacas.

Pero un equipo de científicos brillantes, conservacionistas de alta tecnología, periodistas de investigación y valientes agentes encubiertos, así como la Armada de México, arriesgan sus vidas para salvar a la última vaquita que queda y llevar al vicioso sindicato del crimen internacional a la justicia.

Con la ayuda de "Souls of the Vermilion Sea", socios potenciales con la esperanza de encontrar la financiación y los recursos necesarios para producir un largometraje sobre la vaquita.

El productor ejecutivo es Ramona Mays, quien acudió a una cita con Andrea Crosta, fundadora de "Elephant Action League" , quien estaba explorando la idea de iniciar una investigación sobre el comercio ilegal de vejigas de totoaba, el problema clave que afecta a la población de vaquitas.

Recordemos que hace unos años se presentó el trabajo de Andrea con los elefantes y el comercio ilegal de marfil en la película "The Ivory Game".

Cabe señalar el interés del director Richard por contar la historia de la vaquita.

"Sus preguntas se clavaron en el corazón del problema, y Sean y yo estábamos extremadamente entusiasmados con la perspectiva de colaborar con un narrador tan experto, indicó Andrea.

"En 2017, mi esposa Anita Ladkani y yo estábamos desarrollando algunas nuevas ideas de películas para TERRA MATER Factual Studios. Cuando Andrea Crosta, director de Elephant Action League, nos contó acerca de una investigación clave sobre el comercio ilegal de totoaba en el que había estado trabajando, nos intrigó de inmediato. Esta fue también la primera vez que escuché sobre la vaquita, una pequeña marsopa que enfrenta una inminente extinción en el Golfo de California. Pero mi emoción inicial se desvaneció rápidamente una vez que me di cuenta de lo grave que era la situación: el número de vaquitas restantes estaba cayendo tan rápido que pensé que sería imposible financiar una película sobre el tema, y mucho menos producirla, antes de que se extinguieran", indicó.

Andrea Crosta también le presentó al equipo de "Wild Lens Collective", una compañía de producción cinematográfica sin fines de lucro que se había centrado en la difícil situación de la vaquita durante más de tres años.

Tras una larga conversación con Matthew Podolsky y Sean Bogle le ayudó a comprender la complejidad del problema y también dejó en claro que enfrentaríamos desafíos reales y amenazadores y siguieron con el proyecto.

Despues Richard Ladkani se enteró de la misión "VaquitaCPR" que tenía un plan astuto para capturar y reubicar todas las vaquitas restantes en un santuario seguro, programado para octubre de ese año. El proyecto parecía increíble, pero una vez más, el tiempo era tan apretado que parecía que no había manera de que pudiéramos llevarlo a cabo con solo unos meses antes de que la operación se pusiera en marcha.

Todo cambió cuando la compañía de Leonardo DiCaprio, "Appian Way Productions", intervino. Tras nuestra exitosa colaboración en "The Ivory Game" , "Appian Way" se acercó a Walter Köhler, fundador de TERRA MATER, ya mí mismo para hacer una película sobre la misión de rescate.

DiCaprio estaba apoyando a "VaquitaCPR" y ofreció abrirnos las puertas, brindándoles acceso exclusivo a los barcos de captura y rescate. Esto, combinado con el conocimiento interno que Wild Lens y Elephant Action League podrían proporcionar.

Este fue el comienzo de una colaboración y una aventura que se convertiría en el proyecto más peligroso en el que había estado involucrado.

El equipo de Wild Lens también me presentó a la comunidad de pescadores, especialmente a una familia particular en San Felipe que había estado apoyando el rescate de la vaquita durante años. Javier y Alan Valverde nos abrieron y nos permitieron ver el tema desde su perspectiva: cómo sufrieron bajo la amenaza de los carteles, pero también por la falta de apoyo gubernamental para los pescadores locales. Su historia se convirtió en un pilar importante en la película, ya que esta crisis solo puede resolverse si no se pasa por alto a las personas que dependen de un mar saludable.

"Cuando comenzó la producción, pusimos toda nuestra energía detrás de la misión de rescate VaquitaCPR, que involucró a más de 90 científicos de todo el mundo. El mayor desafío para el equipo de reanimación cardiopulmonar, dirigido por la gerente de programa, la Dra. Cynthia Smith y el experto en vaquita, el Dr. Lorenzo Rojas-Bracho, fue simplemente encontrar las marsopas, que se encuentran entre los mamíferos marinos más esquivos de la tierra. Nuestro desafío como equipo de filmación era estar en el barco correcto en el momento adecuado para documentar una posible captura, si se llevara a cabo. Utilizamos drones, varios equipos de cámaras y más de media docena de Go Pros solo para estar cerca de la acción", continuó.

En un esfuerzo paralelo, siguieron la investigación encubierta en curso de la investigación de la "Elephant Action League" sobre la mafia china en Tijuana y su colaboración con los carteles mexicanos de la droga cuando trafican con totoaba.

Cuanto más nos acercábamos a los malos, más difícil nos resultaba pasar desapercibido. Aunque esto involucraba una logística compleja, un detalle de seguridad y habilidades para hacer películas, no era nada que no pudiéramos planear y preparar adecuadamente.

Su objetivo como director es tratar de tener un impacto duradero en nuestro mundo centrándose en los problemas que amenazan nuestro entorno natural.

