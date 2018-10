Vans lanza una edición especial para celebrar los 90 años de Mickey Mouse

Mickey Mouse, el ratón más famoso del mundo, cumple noventa años convertido en todo un icono de la cultura pop, lo cual aprovechó Vans para lanzar una colección de zapatillas que saldrán a la venta el 5 de octubre.

De acuerdo con Perú Retail, conmemorando su debut cinematográfico en 1928 la VF Corporation, propietaria de la marca Vans ha realizado un modelo que resalta al personaje en blanco y negro como referencia de los años 20, década en la que se estrenó la película "Plane crazy", hasta modelos inspirados en películas clásicas como "Fantasía", donde los tenis Sk8- Hi se llevan en terciopelo azul y estrellas. Cada modelo de zapatillas estará acompañado de camiseta y mochila.

Los diseñadores de Vans se inspiraron en los años 80, para realizar un colorido Old Skool que combina el rosa, amarillo y verde. El diseño incluye un Mickey Mouse y fusiona el patrón checkerboard de Vans en la suela.

It´s here! Celebrate California Originals with our new #DisneyxVans collection at https://t.co/fnAEwRtUIu and your local stores. pic.twitter.com/zzU1BPcg96