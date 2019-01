Vanessa Claudio enseña de más con pronunciado escote

REDACCIÓN 02/01/2019 12:05 p.m.

La famosa conductora de "Venga la Alegría" Vanessa Claudi cautivó a sus seguidores de redes sociales con una candente fotografía.

De acuerdo a Tribuna, la atrevida Vanessa Claudio estimuló la imaginación de sus fans al compartir la primera foto del año, en la que presume sus pechos en una ceñida blusa con un atrevido escote.

Recordemos que Vanessa Claudio cuenta con más de 1.5 millones de seguidores tan solo en Instagram quienes están al pendiente del contenido que publica para expresarle halagos y muestras de admiración.

CELEBRIDADES QUE MARCARON EL 2018 AL ROMPER CON LOS ESTEREOTIPOS DE BELLEZA

Asimismo, este 1 de enero Vanesa Claudio sorprendió a sus admiradores con una imagen en la que, además de celebrar la llegada del Año Nuevo, presumió sus pechos en un atrevido escote.

"Gracias a todos los que siempre han estado conmigo y durante este año me apoyaron y me han demostrado un amor único! Gracias por estar! Este 2019, viene un año con muchas cosas y cambios que me hacen muy feliz! Vamos con todo! Les deseo que tengan un gran año lleno de bendiciones! Nuevamente: GRACIAS !!"

