"Te van a recoger por partes", amenazan de muerte a Vanessa Bauche

REDACCIÓN 03/09/2018 02:41 p.m.

Con el documental de denuncia social creado en 2008, "Bajo Juárez" la actriz Vanessa Bauche y otras figuras públicas, pretendían presionar a las autoridades mexicanas a investigar los casos de mujeres desaparecidas en Chihuahua. Tras dicha participación, la actriz reveló que recibió amenazas de muerte.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Bauche, quien dio vida a la asistente de Luis Miguel, contó que mientras realizaba la difusión del documental, "en esas vísperas me hablaron por teléfono y me di cuenta, gracias a esa llamada, que no soy periodista y que la forma de contribuir con mi tejido social debía ser de otra forma, y de no exponerme porque México no necesita más mártires", contó en el programa "De Primera Mano".

En esa llamada, le advirtieron que si continuaba metiéndose en esos tipos de temas la iban a "recoger por partes".

"Me dijeron de la A a la Z, que me estaban viendo en todas mis actividades desde las 7 de la mañana. Vi en ese entonces que mi terraza no daba a ningún lugar, daba a una cañada y dices: ´de dónde me están viendo'. Y me dijeron que me iban a recoger por partes, me amenazaron que le bajara. Yo entendí el mensaje y dije ´ya entendí, no pasa nada', se hizo un silencio, me dijeron que ya estaba advertida y nunca me llamaron, me quedó claro que podía colaborar de otras maneras".





nl

