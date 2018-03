RECLAMAN "LIMPIEZA" EN SUS CALLES

Van deportistas contra gruyeros en Naucalpan

A falta de corralón, el gobierno permite que en la calle estén grúas, carros chocados y patrullas

NORMA GARCÍA 11/03/2018 08:23 p.m.

Reclaman el retiro de autos chocados. (Fotos de Norma García).

NAUCALPAN.- La comunidad de fútbol americano que juega y entrena en los campos asentados sobre avenida Lomas Verdes -Perros Negros, Pieles Rojas, Cowboys, Redskins y Bucaneros- exigen al gobierno de Naucalpan el retiro de grúas, autos chocados y patrullas que están a las afueras de esos campos, en la calle Baden Powell.

A falta de un corralón municipal, el gobierno ha permitido que sobre esa calle operaren decenas de grúas y choferes que llevan ahí los autos siniestrados y orinan en vía pública, obstruyen los lugares de estacionamiento de los campos de fútbol americano, dejan suciedad y hasta acosan a las mujeres madres de familia y jugadoras juveniles.

Lee también en La Silla Rota: Anabel, la maestra que golpea y agrede a niños en Naucalpan

En 2015 la entonces Procuraduría, hoy Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM) cerró el corralón municipal ubicado en el fraccionamiento industrial El Conde por resguardar vehículos con reporte de robo y por tener manejo relacionado con actos de corrupción.

Aunque afuera de los campos esa situación tiene varios años, ha empeorado tras el cierre del corralón oficial y la calle se usa como corralón clandestino a un costado de la avenida Lomas Verdes, lo cual molesta a la comunidad de fútbol americano que ve vulnerada su seguridad con la presencia de esos vehículos, de sus choferes, y de ambulantes.

"Llevamos años que la autoridad de Naucalpan ha tolerado a los gruyeros que hagan su negocio en esa calle, ahí llevan los carros chocados, los dejan ahí, los dejan semanas, meses, y ocupan nuestros espacios para estacionarnos y los padres de familia tienen que caminar con los niños desde lejos porque no hay dónde estacionarse, eso es una de las problemáticas.

"Han generado contaminación, dejan basura, ratas, beben, insultan a las mamás a las niñas de los equipos y eso es muy desagradable, nosotros hemos perdido ya a niños porque sus papás se los llevan a donde el estacionamiento sea más cómodo", lamentó Mario Hernández, coach de Perros Negros.

El entrevistado dijo que han intentado hablar con los gruyeros pero no han tenido éxito.

El coach indicó que han denunciado el problema directamente a autoridades municipales y vía redes sociales, sin que nadie los atienda.

Incluso dijo que ya recurrieron a la Base de Operaciones Mixtas (BOM) donde hay efectivos del Ejército, policía federal, estatal y municipal, y que está ubicada a cien metros de sus campos, pero ahí les respondieron que solucionar ese problema no les compete.

La Silla Rota entrevistó a afectados que exigen atención de las autoridades pues diariamente hay de 8 a 10 grúas causando molestias.

"Yo salí el jueves a tomar fotos y me empezaron a decir de cosas, son muy agresivos, me insultaron eran como 4 o 5 señores en una camioneta estacionada y estaba yo sola, ni me dirigí a ellos, solo tomé fotos de las grúas, pero son agresivos", reclamó Nancy Ortiz, manager de Perros Negros.

Otros entrevistados como Rafael Robles indicaron que la situación afecta a más de 2 mil familias de manera directa o indirecta que desde hace más de 40 años usan esos campos.

La mañana de este domingo decenas de padres de familia salieron de los campos a reclamar a los gruyeros. Operadores de Grúas DJ aseguraron que este día se retirarán.

En la zona se percibe suciedad, baches y un fuerte olor a orines.

Los campos son usados entre semana de 17 a 22 horas y fines de semana, de 8 a 15 horas.

LEA TAMBIEN Inicia la CAMe, detención de vehículos contaminantes Sanciones que van de los tres mil 500 a los cuatro mil pesos, incluso mayores en caso de reincidencia

LEA TAMBIEN (VIDEO) Tráiler no respeta el alto e impacta 6 vehículos En su camino el vehículo de carga circuló en sentido contrario, golpeó una patrulla y seis automóviles particulares para finalizar su camino contra una barda

LPG