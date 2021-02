No cambiaré de forma violenta el país: AMLO

El precandidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador cerró su precampaña con la asistencia de cerca de 30 mil personas en la glorieta de Niños Héroes, en Guadalajara. Ahí, el abanderado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) aseguró que de ganar el próximo 1º de julio no cambiará al país de forma violenta, sino con una transformación pacífica.

Habrá un cambio verdadero, una transformación, no será un cambio violento, sino pacífico, un cambio ordenado, pero radical. La palabra radical viene de raíz, es por eso que vamos a arrancar de raíz el régimen de injusticias, corrupción y privilegios que hay en el país”, declaró.

López Obrador terminó el periodo de 60 días de precampaña en la capital de un estado donde tiene poca penetración política, al no contar con diputados ni con ayuntamientos.

Sin embargo, el tabasqueño demostró lo que dicen las encuestas: se encuentra como puntero en todas las regiones del país y Jalisco no es la excepción.

A las 4:00 de la tarde los militantes y simpatizantes de Morena, PT y PES llegaron al bulevar Chapultepec, en la capital tapatía con banderas, camisetas y pancartas en apoyo al tres veces candidato a la presidencia del México.

Ahí el ambiente fue amenizado por Byron, un músico local que canta canciones estilo trova con versos dedicados al movimiento izquierdista de López Obrador.

De hacer historia llegó el momento, del mal gobierno llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional, es el partido de auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción”, cantaba mientras tocaba su guitarra.

De igual manera, una botarga entretenía a las personas que continuaban llegando al templete, en espera de Andrés Manuel López Obrador.

Poco después de las 5:00 de la tarde arribó el abanderado de la coalición “Juntos haremos Historia”. Caminó en medio de la multitud entre una valla metálica y saludaba a su paso a sus simpatizantes, al mismo tiempo que se tomaba las ya acostumbradas “selfies”.

Con él llegó también el coordinador de la primera circunscripción, Marcelo Ebrard Casaubón, el candidato a la gubernatura de Jalisco, Carlos Lomelí Burgos; el alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe, así como la esposa del tabasqueño, Beatriz Gutiérrez Müller.

Los presentes lo recibieron con las consignas de: “Presidente, Presidente”, “Es un honor luchar con Obrador” y “AMLO Presidente”.

Ahí, el precandidato de Morena, PT y PES agradeció a los jaliscienses por el apoyo, y reconoció al alcalde de Tlajomulco, excoordinador de campaña de Enrique Alfaro por sumarse a su movimiento, al igual que otros simpatizantes de Movimiento Ciudadano y de demás partidos que han declinado a su favor.

las puertas están abiertas para priístas, panistas de abajo a militantes del Movimiento Ciudadano que ya tomaron la decisión de unirse. Entre Morena, PT y PES sólo tenemos 4 millones de militantes, pero en las encuestas nos apoyan más de 30 millones. ¿de dónde salen los demás? De otros partidos como PAN, PRI y Movimiento Ciudadano que ya se han sumado también. Pero también de ciudadanos sin partido”, expresó.

En el templete, vestido de camisa azul cielo, sin corbata y con una chaqueta azul marino, el precandidato presidencial se mostró alegre y sonriente. Sabe que rebasa por más de diez puntos a sus contrincantes.

López Obrador recordó a quienes se reunieron en Guadalajara, de distintos municipios los ejes de lo que será su gobierno: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Reiteró que una de sus primeras acciones es erradicar de raíz la corrupción, con el ejemplo de él como Presidente de México, el cual deberán seguir todos los gobernadores.

Además, Andrés Manuel resaltó que de ganar el próximo 1º de julio hará valer el presupuesto federal que es de los ciudadanos, por lo que no subirá impuestos de ningún tipo.

Con el combate a la corrupción y cortar el copete de privilegios en el gobierno federal, se liberarán fondos para el desarrollo. No habrá necesidad de aumentar los impuestos, ni endeudar más al país, no habrá más gasolinazos. Se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos; el próximo presidente de México se bajará el sueldo a menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto y a ver quién se va a atrever a ganar más que el presidente”, aseguró.

El tabasqueño también dijo que se eliminarán las pensiones vitalicias para los expresidentes de México, se venderá el avión presidencial y no vivirá en la residencia oficial de Los Pinos, sino que será un museo para los ciudadanos.

De igual manera, mencionó que darán el apoyo al campo, a los empresarios y a los sectores de la industria y construirá refinerías para que la gasolina cueste menos a los mexicanos.

A pesar de que son muchas de las propuestas que el abanderado de Morena, PT y PES ha mencionado a lo largo de los últimos años, cada frase era aplaudida por los presentes, con el grito de: ¡AMLO Presidente!

De acuerdo a miembros de Morena, Andrés Manuel López Obrador logró reunir a más de 35 mil personas este domingo en Guadalajara, pero elementos de seguridad del lugar indicaron que entre 20 y 25 mil.





