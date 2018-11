De esta manera, Vadhir Derbez puso en su lugar a chofer de Uber

REDACCIÓN 13/11/2018 11:51 a.m.

Este lunes mediante redes sociales el actor Vadhir Derbéz compartió un video donde expresa su molestia con sus seguidores de Instagram, luego de que su conductor de Uber le prohibiera poner a reproducir videos desde su celular.

De acuerdo a Grupo Fórmula, el hijo de Eugenio Derbéz, Vadhir Derbéz expresó que el incómodo momento pasó mientras se trasladaba al aeropuerto, y a través de las historias, el actor fue compartiendo parte de su recorrido mientras señala como es el trato que le está dando el conductor, asegurando que este fue grosero desde que abordó el vehículo.

Este hombre es mi conductor de Uber me acaba de hablar culerísimo, diciéndome que es una falta de respeto que yo esté viendo unos videos en mi celular mientras él está escuchando música, escribió Vadhird Derbéz

No conforme con desahogar su frustración con sus fans, el actor etiquetó la cuenta de Uber donde aseguró él le dijo a su conductor que no se trata de un favor sino de un servicio, a lo que el chofer le dijo que era un auto y no una oficina para realizar cosas de trabajo.

Asimismo, aseguró que ya se había puesto en contacto con el servicio de Uber para reportar la situación.

Sin embargo, fue tanta la molesta de Vadhir Derbéz que subió una captura de pantalla con la foto del conductor donde lo apoda "Don Sonrisas".

