NASA revela a qué huele el planeta Urano

REDACCIÓN 30/04/2018 06:26 p.m.

Un grupo de científicos reveló los aromas que habitan en el planeta Urano, y aseguraron que este aroma es desagradable al olfato humano.

El grupo de científicos publicó un estudio en la revista Nature, el grupo de investigación del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA, en Pasadena (EU), encontró sulfuro de hidrógeno, el gas que huele a huevos podridos, en las nubes del planeta.

En el artículo publicado, confirmaron que el séptimo planeta de nuestro sistema solar, Urano, tiene olor a gases de humanos o huevos podridos.

De acuerdo a Sipse, la atmósfera del gigante azul no contiene suficiente oxígeno y además están presentes otros gases con olores apestosos para la nariz humana.

Después de más de diez años desde que la nave Voyager 2 de la NASA visitó Urano, el proceso por el que se forman las gigantescas nubes del planeta gaseoso seguía siendo un misterio. Hasta ahora.

Cabe señalar que la presencia de este gas que es tóxico para la vida como la conocemos, ya se había planteado desde hace tiempo, no ha sido hasta ahora cuando se ha podido demostrar.

Los astrónomos pudieron «olfatear» al planeta y descubrieron que sus nubes están cargadas de sulfuro de hidrógeno, un compuesto que apesta para los seres humanos.

