La carta póstuma del estudiante de UdeG hallado muerto

REDACCIÓN 26/03/2018 09:14 a.m.

Luego de que fuera encontrado el cuerpo de César Ulises Arellano Camacho, desaparecido hace una semana en el municipio de Tala, Jalisco, se habría suicidado y dejado una carta póstuma que fue encontrada junto con su cuerpo.

El cuerpo del joven fue encontrado ayer en la barranca de Huentitán y junto a sus partencias se encontró presuntamente escrito por el puño y letra de Ulises.

La carta fue enviada y publicada en noticiero de Ciro Gómez Leyva esta mañana.

La versión sobre el suicidio del estudiante del segundo semestre de la carrera de medicina de la Universidad de Guadalajara (UdeG), fue reforzada por el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, también causó polémica sobre todo porque muchos de sus amigos y conocidos han difundido en redes sociales que dudan del suicidio de César.

Por su parte, un joven identificado como Gustavo Cuevas difundió en su cuenta de Twitter en el que asegura que César Ulises era su novio y difundió fotografías con él.

En éste momento me vale lo que piensen, sí México es homofóbico o no; sí la sociedad piensa que el estado tuvo la culpa o incluso criminales. No fue así. Conozco a César Ulises Arellano, y sí, como pueden ver, era mi novio.



Ulises, con el corazón destrozado; digo: te quiero. ?? pic.twitter.com/O3w9NqoZhR