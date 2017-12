Hallan restos de una especie de unicornio que tienen 29 mil años

REDACCIÓN 28/12/2017 01:15 p.m.

Investigadores rusos informaron el hallazgo de un cráneo de un "Elasmotherium sibiricum", llamado unicornio de Siberia, de hace 29 mil años.

Los restos del mamífero extinto fueron encontrados por científicos de la Universidad Estatal de Tomsk, en Kazajistán, Siberia occidental.

Siberia just went and destroyed your visions of what a unicorn looks like. https://t.co/jLbiKa2YzS pic.twitter.com/tZBWdJNEBW