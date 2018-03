UNICEF

Dimite director ejecutivo de Unicef por mensajes inapropiados

El director ejecutivo adjunto de Unicef, Justin Forsyth, fue acusado por tres trabajadoras de enviarles mensajes de texto inapropiados

REDACCIÓN 22/02/2018 06:36 p.m.

El director ejecutivo adjunto de Unicef, Justin Forsyth (Tomada de RTVE)

El británico Justin Forsyth dimitió hoy por acusaciones de conducta inapropiada hacia trabajadoras de la ONG Save The Children en 2011 y 2015, cuando era consejero delegado de esa organización. Comentaba la ropa que llevaban o lo que sentía por ellas.

Le agradecemos al Sr. Forsyth su trabajo en los dos últimos años para defender a los niños más vulnerables y ayudar a que Unicef avanzara en su misión para salvar las vidas de los niños", dijo en un comunicado la directora ejecutiva de la organización, Henrietta Fore, quien aceptó su renuncia.

La decisión llega una semana después de que Oxfam, otra ONG, admitiera que algunos de sus trabajadores explotaron sexualmente a mujeres durante una misión humanitaria en Haití.

El directivo, que fue investigado en 2011 y 2015, se disculpó con las empleadas y admitió que había cometido "algunos errores personales" en esa época.

Justin Forsyth publicó hoy un comunicado en su cuenta de Twitter donde explicó que renuncia al cargo para evitar "hacer daño" a Unicef, a Save the Children y a su "amplia causa" en pro de los niños y los más desfavorecidos, en la que recordó haber trabajado durante 30 años.

Quiero dejar claro que no dimito en Unicef por los errores que cometí en Save The Children. Fueron tratados a través de un proceso adecuado hace muchos años. Me disculpé sin reservas en el momento y cara a cara. Me disculpo otra vez", matizó.

De acuerdo con la BBC, Forsyth envió en aquellos años un "bombardeo" de mensajes a las trabajadoras y las hizo sentir "profundamente incómodas", y si no respondían él las convocaba a una "charla privada" por correo electrónico.

(Imagen tomada de El Correo Gallego)

La organización donde se produjeron los comportamientos de Forsyth, ha admitido que en 2015 recibió información preocupante sobre "comportamiento inapropiado y comentarios" de su director ejecutivo. Dos administradores realizaron investigaciones de tres quejas informales. "Ambas pesquisas resultaron en la contundente disculpa de Forsyth. Todas las partes estuvieron de acuerdo y el asunto quedó zanjado", explicó la organización en un comunicado.

Save The Children emitió el miércoles disculpas por el comportamiento de su exconsejero delegado.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció este mes una política de tolerancia cero sobre acoso sexual en la organización mundial.

En los últimos días, diarios británicos han revelado que la mancha se extiende a otras ONGs y cuestionado la regulación de este tipo de organizaciones dedicadas a la cooperación.

Un informe publicado por The Sunday Times el fin de semana pasado afirma que al menos 120 trabajadores de organizaciones no gubernamentales fueron acusados de abusos sexuales en 2017. Oxfam registró 87 casos; Save The Children, 31; y Christian Aid, dos. Otros colectivos como la Cruz Roja en Reino Unido también aceptaron haber tenido quejas similares.

