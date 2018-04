HUMANO-MASCOTA

¿Conoces las enfermedades de las mascotas longevas y sus cuidados?

Las enfermedades son las crónico-degenerativas, problemas del riñón, artritis e hipertiroidismo

12/04/2018

Enfermedades crónico-degenerativas, problemas del riñón, artritis e hipertiroidismo pueden afectar a mascotas (Especial)

Gracias al incremento en la relación humano-mascota se ha logrado que la edad de éstas se prolongue, no obstante, esta situación las hace susceptibles a enfermedades longevas, entre las que destacan las crónico-degenerativas, problemas del riñón, artritis e hipertiroidismo.

Al respecto, Fausto Reyes Delgado, director médico del Hospital Veterinario UNAM Banfield, mencionó que en el pasado nuestras mascotas tenían una vida de ocho a 10 años de edad, y que actualmente alcanzan hasta los 20 años sin ningún problema.

Explicó que cuando las mascotas llegan a una edad avanzada, surgen las enfermedades crónico-degenerativas donde las más comunes son la obesidad y sobrepeso, "generalmente surgen en los animales de compañía de casa".

Otro problema son las enfermedades articulares, donde nuestros compañeros de vida sufren de artritis con las secuelas del dolor, imposibilidad para caminar, y en consecuencia, no pueden realizar ninguna actividad.

Tips para salir de viaje acompañado de animales

Asimismo, surgen problemas del riñón, donde 8 de cada 10 gatos en edad avanzada tienen un grado de enfermedad renal, y al menos 5 de cada 7 perros también de edad avanzada la padecen.

Reyes Delgado apuntó que las mascotas geriátricas presentan enfermedades asociadas al corazón, donde los caninos de raza pequeña padecen de sus válvulas cardíacas. Además, se encuentran situaciones asociadas a hormonas, enfermedades como hipertiroidismo y diabetes mellitus que son de las más comunes.

¿Qué hacer?

Si queremos una mejor calidad de vida para nuestros animales de compañía, debemos llevarlos al menos dos veces al año al médico veterinario, y una vez a pruebas de laboratorio. "Esto nos ayudará a detectar de forma oportuna y rápida cualquier enfermedad y con ello tratarla a tiempo".

Los caninos y felinos jóvenes deben visitar por lo menos dos veces al año al veterinario, un ejemplar geronte de siete años o más debe acudir con el especialista tres veces al año.

Si consideramos que un año equivale a siete años humanos, solamente lo llevamos una vez cada 7 años, pero si lo llevamos 3 veces al año estaríamos atendiéndolo al menos cada dos años".

Al respecto, Adrián Rodríguez, director administrativo del hospital, expresó que siempre es importante llevar a nuestras mascotas desde pequeñas al veterinario, y así como les ponemos todas sus vacunas, también es importante no descuidarlos cuando son ejemplares de la tercera edad.

El final

Cuando nuestras mascotas longevas enferman gravemente, es bueno tener la asesoría del médico veterinario, quien ayuda a determinar desde la nutrición, tipo de actividad, la medicación que necesita, diagnóstico y tratamiento de cada problema.

No obstante, existen enfermedades que no tienen manejo como es el cáncer, en estos casos, el médico veterinario debe mejorar la calidad de vida del paciente para que se encuentre bien en el núcleo familiar.

Pero si en dado caso la enfermedad crónico-degenerativa está muy avanzada, no hay solución, y no existe una buena calidad de vida, el dueño debe considerar la eutanasia para su mascota.

Suena rudo y fuerte, pero tal vez es una ventaja que podemos brindar a esos seres queridos".

Sin embargo, esta decisión debe tomarse con responsabilidad y bajo la supervisión del veterinario, no se vale poner a dormir a mascotas porque sus dueños ya no puedan cuidarlos o no tengan tiempo. Debe ser la última opción en aras del bienestar de nuestro compañero de vida.

