Alumnos de Servicio Social en la UNAM se van a Canadá

Tres estudiantes de la maestría de Trabajo Social partieron hacia Canadá para intercambiar sus conocimientos y proyectos

Los tres estudiantes con mucho entusiasmo y con todas las ganas de aprender de una nueva cultura (Foto tomada de la Web)

A la puerta de Nohemi Neri tocó una oportunidad única en su vida: una invitación del Maestro Francisco Calzada Lemus, Coordinador del Programa de Maestría de Trabajo Social de la UNAM, para viajar a la región de la capital nacional de Canadá y allí enriquecer su experiencia de investigación y trabajo de tesis, con estudiantes y colegas académicos canadienses de la UNAM-Canadá y de la Universidad de Quebec. Para este viaje, estaba acompañada por Ricardo Saldaña y Raquel Villaseñor, conformando el primer grupo de estudiantes que la UNAM – Canadá, junto con el programa de Maestría en Trabajo Social, llevó a su sede para la promoción e internacionalización de sus proyectos: "La investigación que realizo trata en parte de los tipos de ciudadanía, y pienso que Canadá se distingue por su multiculturalidad ciudadana, por eso me pareció una opción interesante conocer un poco de cómo eso se vive día a día", relata Nohemi.

La Universidad de Quebec en Outaouais, UQO, universidad francófona en la región de la capital nacional, acogió a los estudiantes como cumplimiento de la carta de entendimiento recientemente firmada con autoridades de la CRAI, el CEPE y nuestra sede de extensión en la ciudad de Ottawa-Gatineau, la cual busca fortalecer la movilidad de estudiantes e investigadores desde México.

"Siempre es grato aprender y conocer el trabajo de personas preparadas y con experiencia en temas sociales", afirma Ricardo con respecto al interés mostrado hacia sus propuestas investigativas por parte de los profesores y estudiantes de la escuela de Trabajo Social de la UQO. Raquel, por su parte, destaca la retroalimentación como elemento fundamental para el trabajo del investigador y eso fue lo que consiguió a su paso por la UQO. "El proceso de investigación tiene el propósito de aportar evidencia y conocimiento de un problema y al compartir los resultados de esta, se tiene la oportunidad de nutrirla", dice.

Luego de permanecer por dos semanas en suelo canadiense, de complementar sus conocimientos con los aportes de los colegas en la UQO, de descubrir una nueva cultura y de disfrutar los paisajes del país norteamericano, estos tres estudiantes presentaron sus trabajos de tesis, sus hallazgos de investigación y un balance final de la experiencia ante directivos, empleados y becarios de la UNAM-Canadá y la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género y catedrática de Trabajo Social de la UQO, la profesora Denise Coté.

Nohemi, que partió días atrás con las maletas llenas de expectativas, a su regreso a México ratificó lo que inicialmente creyó: esta era una oportunidad de oro. "Pienso que me puedo acercar a mi cultura si puedo conocer otras, eso aumenta las posibilidades de diálogo y respeto multicultural. Eso me parece que es el enfoque de internacionalización", concluyó.

De esta manera se terminaba una productiva estancia que enfrentó a estos investigadores a nuevos públicos, a nuevos idiomas y, sobre todo, a una interesante forma de compartir el conocimiento adquirido con una universidad de otro país.

Una experiencia para no olvidar



Nohemi, Raquel y Ricardo no olvidarán lo vivido en Canadá y siempre agradecen a la UNAM. "Nuestra casa de estudios brinda todas las posibilidades en la formación y en la investigación, la movilidad académica es una gran oportunidad en esta última", destaca Raquel. Por su aparte Ricardo dice que "es una excelente oportunidad para crecer y alcanzar nuestras metas en internacionalización; a la UNAM nunca acabaría de agradecerle". Nohemi, a su vez, da gracias por haber conocido otra cultura: "agradezco inmensamente la oportunidad de viajar, y alabo el esfuerzo que se hace por promover la movilidad académica, pues me puedo acercar a mi cultura, si puedo conocer otras y eso me parece es el enfoque de internacionalización".

Las propuestas investigativas

Las investigaciones que estos estudiantes compartieron con los académicos canadienses fueron:

Las causas sociales y el descontrol de la diabetes mellitus tipo 2, un diagnóstico para la intervención en Trabajo Social por Ricardo Saldaña.

Representaciones y prácticas de la migración centroamericana en la Colonia Lechería, Tultitlán, Estado de México por Raquel Villaseñor.

Construcción de ciudadanía a través del arte por Alma Nohemi Neri.





