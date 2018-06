TERCER DEBATE

Un día después, presidenciables reaccionan ante último debate

Algunos se dan por ganadores y otros buscan concentrarse en el final de la campaña; esto dijeron los cuatro candidatos tras el último round rumbo al 1 de julio

REDACCIÓN 13/06/2018 10:47 a.m.

Los presidenciables y los moderadores del tercer debate (Tomada de @INEMexico)

Los candidatos a la Presidencia de México hablaron sobre su participación en el tercer y último debate, lo cual pone en la recta final a la campaña que concluirá con la elección del 1 de julio.

Meade busca concentrarse en recta final





El candidato de Todos por México, José Antonio Meade, dijo sentirse satisfecho de su participación en este último debate, pues se le permitió hacer propuestas.

En entrevista en Despierta con Loret, el abanderado del PRI resaltó que fue un buen ejercicio y que está convencido de que ganará los comicios presidenciales.

Meade agregó que es momento de concentrarse en el cierre de campaña y en las propuestas.

El debate dejó notar el contraste entre quien tiene propuestas y visión de país y de futuro y de quien se quedó en ayuno, "no solamente de propuestas y planteamientos sino que a veces daba la impresión de que no estaba entendiendo las preguntas", apuntó el ex secretario de Hacienda.

Mencionó que en el ejercicio de este martes pudo hablar con amplitud sobre las estancias infantiles, guarderías, escuelas de tiempo completo, los programas de crédito para mujeres, recordar con marketing cuáles son esos los estudios que acreditan que la mayor participación de las féminas permiten mayores plataformas de crecimiento.

"Fue un planteamiento que reconoce la plataforma y la campaña que más ha puesto al centro los temas de la agenda de asegurar un piso parejo para la mujer (...) buscando mayor participación, fuimos nosotros", puntualizó.

De nuestros padres recibimos un país de retos y oportunidades; nuestra obligación es trabajar para que nuestras hijas e hijos tengan un mejor México. Lo haremos juntos. Ganamos el 3er debate con las mejores propuestas. Con tu voto ganaremos la Presidencia. #ConMeadeGanaMéxico???? pic.twitter.com/BOnmeaYrQE — José Antonio Meade???? (@JoseAMeadeK) 13 de junio de 2018





Perdonar corrupción no es un cambio: Anaya





El candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, manifestó que perdonar la corrupción no es un cambio, en crítica a su principal rival, López Obrador.

Anaya destacó que lo que se requiere "es un cambio profundo para lograr las grandes transformaciones que el país necesita en materias económica y de seguridad".

En Despierta con Loret, el candidato a la Presidencia sostuvo que México necesita la paz "producto de la justicia y no de la impunidad".

El aspirante del PAN aseguró que el debate de anoche le representó una vez más la oportunidad de presentar a la gente propuestas específicas, entre las que destacan aumentar el salario mínimo.

También, abundó, quitar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a quienes ganan menos de 10 mil pesos, dar apoyo emprendedores y de explicar la forma en que bajaría el precio de la gasolina y para acabar con la corrupción.

Aseguró que fue el único que detalló la forma en que llevaría a cabo sus ofrecimientos de campaña, entre ellos el sistema de protección social universal (infraestructura y salud), escuelas de tiempo completo, inglés en los planteles educativos, Internet gratuito, atención médica y la transición de energías renovables.

Anaya Cortés reiteró que haría un gobierno que acabe con la impunidad e implementaría acciones que den resultados en beneficio de la gente; "voy a trabajar con enorme fuerza estos 18 días de campaña y vamos a lograr el cambio que el país necesita", enfatizó.





Salimos bien librados: AMLO





El candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, recalcó que salió bien librado del tercer debate presidencial, el cual, dijo, representó la última oportunidad de sus adversarios para lanzarse en su contra.

"Terminamos con esta última confrontación política", apuntó.

En un video publicado en sus redes sociales, López Obrador comentó que ahora toca convencer a los indecisos, pues "vale más que sobre y no que falte".

También aprovechó para llamar al voto parejo para favorecer la gobernabilidad en el país y lanzó: "vamos juntos a hacer historia".

Informó que ahora va a cierres de campaña a todos los estados y a lograr la cuarta transformación de la vida pública de México.

Sobre Ricardo Anaya, segundo lugar en la mayoría de las encuestas, comentó que buscó posicionarse como vengador al asegurar que meterá a la cárcel al presidente Enrique Peña Nieto.

Indicó que el panista miente al señalar hay un acuerdo de Peña Nieto con el tabasqueño y comentó que estos personajes se pelearon y por eso las declaraciones de Anaya.

Terminó el último debate, nos fue muy bien. Yo no he visto a Peña desde hace 6 años cuando se llevaron a cabo los debates presidenciales. Anaya era amigo de Peña y hubo traición. Nosotros queremos justicia, no venganza. https://t.co/BwChknvoJu — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 13 de junio de 2018





Esto tuitea El Bronco

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, candidato independiente, lanzó algunos tuits la mañana siguiente del último debate.

En el primero, arremetió contra los partidos políticos por ser "parásitos chupasangre de los mexicanos, no importa el color ni el nombre, viven de ti, de tu dinero". Y agregó que hay que dejar de ser agachones y votar por él.

Sobre la noticia de que México volverá a ser sede de un Mundial de futbol en 2026, comentó que México, EU y Canadá deben recordar que tienen más coincidencias que diferencias.

Todos los partidos políticos son lo mismo: parásitos chupasangre de los mexicanos, no importa el color ni el nombre, viven de ti, de tu dinero. Ya estuvo bueno de estar de agachones. Decídete, vota bronco, vota independiente. #FelizMiércoles — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 13 de junio de 2018

#México, #EUA y #Canadá: hay motivos para recordar que somos países que nos unen más coincidencias que diferencias esta es una de ellas, enhorabuena por lograr la sede en conjunto del #Mundial2026 — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 13 de junio de 2018





lrc

