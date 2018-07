La última estrategia de "El Chapo" para salir de prisión

Luego de conseguir dos meses de plazo para que inicie el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", su defensa realizó un último movimiento a favor del líder del Cártel de Sinaloa.

Eduardo Balarezo, abogado de Guzmán Loera, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump que libere a su cliente.

A través de su cuenta de Twitter, el hombre encargado de la defensa del líder del Cártel de Sinaloa aseguró que Guzmán Loera "ha sido secuestrado por mucho tiempo".

Por ello, Balarezo pidió a Trump que libere a "El Chapo", pues "es un maravilloso esposo y padre cristiano"

El abogado defensor sostiene que Guzmán Loera "no ha hecho nada malo" y su familia lo necesita.

A total disgrace that the US won´t release respected Mexican farmer "el Chapo" Guzmán, from prison. He has been held hostage far too long. @realDonaldTrump should do something to free this wonderful Christian husband & father. He has done nothing wrong, and his family needs him! https://t.co/vUWix4NhN0