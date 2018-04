Candidata de Morena pide posponer consulta de UBER porque "contaminará" las elecciones

UBER

La candidata de la coalición "Juntos haremos historia", Marybel Villegas Canché, solicitó a las autoridades posponer la consulta popular sobre Uber

CANCÚN (La Silla Rota).- Cinco días después de que las autoridades electorales confirmaron la aprobación de la convocatoria que definirá si se permite o rechaza la entrada de transporte público de automóviles a través de plataformas digitales, entre ellas, Uber y Cabify, la candidata de la coalición "Juntos haremos historia", Marybel Villegas Canché, solicitó a las autoridades posponer la consulta popular ya que contaminaría el clima de las votaciones del 1 de julio de 2018.

La candidata a senadora es representante de la coalición "Juntos haremos historia" integrada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT) y aclaró que no se encuentra en contra de la consulta popular y tampoco en contra de las empresas de transporte que operan a través de plataformas digitales y para no "contaminar el clima" del proceso electoral solicitó al Poder Ejecutivo y al Congreso de Quintana Roo posponga la consulta ciudadana sobre el tema Uber, para realizarlo después del proceso electoral 2017-2018.

"No sólo se pretende desviar la atención de los ciudadanos sino que se está enrareciendo y contaminando el clima electoral para lo que incluso se aprobó "fast track" y a modo una Ley de Participación Ciudadana. Aclaró que de ninguna manera estoy en contra de que se realice una consulta popular para que se tomen las decisiones por parte del gobierno y tampoco estoy en contra de la operación de las plataformas digitales para el transporte público como Uber, pero sin en contra de los albazos legislativos y que no se respeten los tiempos adecuados para garantizar la legalidad", dijo.

La aspirante a la senaduría de la república sostuvo que la XV Legislatura debió decidir sobre la legalidad y operación de empresas transporte que utilizan plataformas digitales con la Ley de Movilidad de Quintana Roo y para evitar el costo político pasaron la decisión a la ciudadanía a través de la consulta popular.

"Lo que pido es que el Congreso legisle en la materia, si queremos abrirle puerta a la plataforma a Uber ya hay una iniciativa de Movilidad presentada en noviembre, legislemos en la materia pero no contaminemos el proceso electoral, no enturbiemos y me llama la atención nada más la quieren hacen en Benito Juárez, pero si legislamos en la materia en el tema de Movilidad tendrá trascendencia en todo el estado, entonces en vez de hacer una consulta donde le aventemos la responsabilidad a ciudadanos porque no legislamos en la materia de una vez, pero no enturbiemos el proceso electoral", dijo Marybel Villegas Canché.

El secretario general del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), Eduardo Peniche Ruiz se pronunció en contra de la consulta ciudadana el pasado 12 de abril cuando el Ieqroo aprobó la convocatoria para la realización de la consulta y aseguró que defenderán el sustento económico de 90 mil familias que dependen del gremio taxista, entre ellos, operadores y concesionarios, además de que apoyarían políticamente a candidatos en este proceso electoral que defiendan o apoyen al gremio.

"Vamos a ayudar a quien tengamos que ayudar para que entre a la presidencia, el que nos ayude lo vamos a ayudar nosotros, pero tienen que poner la postura de que están con nosotros, esa es la condición, tenemos que tener la seguridad de que apoyarán a la familia taxista", dijo el secretario general del FUTV, con referencia al apoyo político que aportarían en el proceso electoral 2017-2018.

La candidata a senadora de Morena, Marybel Villegas Canché rechazó que actualmente se encuentre apoyando la postura del FUTV y a los agremiados del Sindicato de Taxistas de Cancún sobre el rechazo a la consulta popular.

"No, yo no me he acercado con absolutamente nadie, ni con el Sindicato de Taxistas ni con nadie, ese es mi opinión como abogada donde estoy viendo un albazo legislativo, donde veo una intromisión del gobierno del estado para contaminar el proceso electoral", dijo la candidata a senadora.

De acuerdo con el Ieqroo detalló que para validarse los resultados de la consulta ciudadana será necesaria que participe por lo menos 35% del listado nominal de electores en Cancún, es decir, de los 540 mil inscritos en la lista nominal es necesario que den su opinión de más de 189 mil ciudadanos.

La XIV Legislatura en 2015 modificó la Ley de Tránsito y Explotación de Vías y Carreteras de Quintana Roo y sumó el artículo 31 BIS que establece que únicamente los vehículos de transporte de pasajeros que cumplan con las concesiones estatales, podrán pactar servicios por medio de contacto verbal, escrito o a través de servicios electrónicos, incluyendo celulares y/o aplicaciones digitales.

