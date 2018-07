Inseguridad en Uber, usuario acusa a chofer de drogarlo; la empresa lo niega

Un usuario de Twitter denunció a través de la red social que un chofer de Uber lo drogó, robó sus pertenencias y lo dejó en el Estado de México, después de que tomara el coche en la colonia Condesa.

