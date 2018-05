Twitter

Twitter pide a usuarios cambiar contraseñas de sus cuentas tras fallo que expuso claves

Aunque no se especificó cuántas contraseñas se vieron afectadas, Twitter instó a sus más de 330 millones de usuarios a cambiar sus claves

REDACCIÓN 03/05/2018 04:00 p.m.

Twitter ha recomendado a sus más de 330 millones de usuarios que cambien sus contraseñas como medida de precaución, tras haber detectado una que falla expuso muchas de ellas en archivos de texto en su red computacional interna.

De acuerdo con El País, la red social dijo que una investigación interna no halló indicios de robo o uso inapropiado de contraseñas por personas dentro de la firma, pero instó a todos los usuarios a que evalúen un cambio en sus claves "por exceso de precaución".

El blog que publicó el anuncio no especificó cuántas contraseñas se vieron afectadas.

El miércoles pasado Twitter reportó que en el primer trimestre del año superó las estimaciones de analistas para ingresos y usuarios mensuales activos, y anotó una ganancia neta de 61 millones de dólares, u 8 centavos por acción, en el primer trimestre, que se compara con una pérdida de 61.6 millones de dólares, o 9 centavos por título, en el mismo periodo del año pasado.

