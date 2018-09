Nuevo episodio de violencia, Eduardo Yáñez agrede a un hombre de la tercera edad

REDACCIÓN 04/09/2018 01:12 p.m.

Agencia México: Eduardo Yáñez nuevamente ha sido señalado por ser un hombre violento, y es que a casi un año del incidente que sostuvo con un reportero durante un evento en Estados Unidos, ahora lo acusan de agredir a un hombre de la tercera edad.

Durante el programa "De Primera Mano", el reportero Héctor Navarro contó: "el sábado pasado, grabando Eduardo Yáñez algunas escenas de una próxima teleserie que está haciendo con una cadena internacional, estaba justamente en el parque principal de Zempoala (Hidalgo), cuando de repente se dio un altercado con un señor de la tercera edad".

Acto seguido, el periodista relató parte de los hechos. "Aparentemente este señor estaba con su celular, simplemente checando cosas personales, Eduardo pensó que lo estaba grabando, se le acercó al señor pidiéndole de una manera sumamente irrespetuosa que lo dejara de grabar, el señor le mencionó que no lo estaba grabando, de pronto Eduardo le soltó una cachetada, que incluso por lo que nos comentan algunas personas cercanas, le tiró hasta los lentes, y el señor lo que hizo fue tratarse de defender metiéndose de nueva cuenta a su local, a su casa que estaba cerca del parque".

LA DISCUSIÓN

Posteriormente, Yáñez expresó: "¿qué me estás mirando?, déjame hacer mi trabajo". Instante en que el señor le contestó: "yo no te estoy haciendo nada"; Yáñez sin creerle, agregó: "déjame hacer mi trabajo, no me estés interrumpiendo".

Al notar que el señor no le hacía caso, el artista expresó: "te estoy hablando, que no me mires, deja de grabarme, pin$%& indio de mie&$@". A lo que Don Mario contestó: "mie&$@ tú, compa, yo no".

Debido a que los ánimos del artista no se calmaban, un acompañante del adulto mayor le aconsejó "vaya a ver a sus familiares y ahorita no se la va acabar el cab$%&. Ahorita que venga le vamos a dar una pin$%& arrastrada que no se la va a acabar, a ver si así se le quita lo cab$%&´".

El medio de comunicación asegura que a pesar de que el altercado no pasó a mayores, todo el elenco de la cadena Telemundo corrió el mismo riesgo de ser linchado gracias al carácter que tiene el actor.

Por el momento no se brindaron más datos al respecto de la supuesta discusión que habría mantenido el histrión, quien, a menos de un año de haberle dado una bofetada a un reportero en plena alfombra roja de un evento, nuevamente se ve involucrado en un caso similar.





