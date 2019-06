Fernando del Solar reveló que TV Azteca lo obligó a negar que tenía cáncer para no perder su exclusividad

REDACCIÓN 31/05/2019 07:50 p.m.

Fernando del Solar reveló que en TV Azteca lo obligaron a negar que tenía cáncer para no perder su exclusividad. Al conductor le quedaban dos meses de exclusividad en la empresa cuando le detectaron cáncer, además estaba a punto de divorciarse de Ingrid Coronado, y tuvo que fingir que todo en su vida marchaba de maravilla.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Del Solar aseguró que durante una entrevista en "Ventaneando", tuvo que fingir que estaba en buena condición de salud mientras seguía trabajando en TV Azteca.

Fernando reveló que primero solicitó ayuda a directivos de la televisora del Ajusco, cuando le restaban dos meses de contrato de exclusividad, le habían diagnosticado cáncer, y poco después del inicio del proceso de divorcio de Ingrid Coronado.

"Y me dijeron (los ejecutivos): ´No, la verdad no te podemos ayudar, sólo te podemos dar la mitad de la exclusividad, siempre y cuando tú platiques esta historia y que estás muy bien, y lo digas al aire en ´Ventaneando´", relató Del Solar en entrevista con "Venga la Alegría".

Del Solar aseguró que no podría aparecer ante las cámaras de televisión y decir que todo iba bien en su vida "cuando me está cargando el payaso". Agregó que no fue nada personal con Pati Chapoy, y así decidió marcharse de TV Azteca, a donde regresó a conducir la emisión "Todo un Show".

