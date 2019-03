Pati Chapoy termina con los rumores y revela cuándo dejará "Ventaneando" y TV Azteca

REDACCIÓN 11/03/2019 03:38 p.m.

Desde hace semanas ha trascendido que TV Azteca despediría a Pati Chapoy, la titular de "Ventaneando", debido a la demanda que interpuso en su contra la cantante Gloria Trevi. Fue la propia Chapoy quien terminó con los rumores al revelar cuándo dejará "Ventaneando" y TV Azteca.

De acuerdo con Grupo Fórmula, de acuerdo a los rumores, Chapoy no sólo abandonaría su programa de espectáculos, sino que también dejaría la televisora del Ajusco, esto en caso de que "La Trevi" ganara dicha demanda, en la que pide una indemnización de tres mil millones de pesos, por difamación.

Según un portal de espectáculos, el despido de Pati sería una estrategia, la intención es que la periodista no cuenta con trabajo ni dinero para solventar la solicitud de la cantante.

Al respecto, la titular de "Ventaneando", aseguró que está consciente de que en algún momento abandonará TV Azteca, aunque este no es el momento.

"Es obvio que en algún momento voy a decir, ´hasta aquí llegué´, no es el momento. Yo no me angustio en qué voy a hacer mañana. Sí te puedo decir qué voy a hacer hoy. No me preocupa lo que publiquen", declaró a los medios.

Por otra parte lamentó la desinformación e invitó a los reporteros a investigar y no dejarse llevar por los rumores que circulan en las redes sociales.

"No debemos de quedarnos en el escritorio, tenemos que salir, tenemos que hablar por teléfono, tenemos que buscar [...] Lamentablemente a través de las redes se publica mucha mugre y los medios serios debemos hacer a un lado esta información", dijo.

