EU vs Turquía: Te explicamos el nuevo pleito comercial

El poder absoluto plebiscitado hace apenas seis semanas en las urnas por el presidente Recep Tayyip Erdogan podría tambalearse con la rampante inestabilidad económica de Turquía. La lira ha perdido un 35% de su valor frente al dólar en lo que va año. El desplome de la moneda nacional se intensificó este viernes, llegando a perder hasta un 20% en el momento más crítico.

Aunado a esto, un tuit de Donald Trump acabó de golpear a la divisa con el anuncio de una severa subida de aranceles a las importaciones de acero y aluminio turco, impuesta como sanción por el deterioro de las relaciones bilaterales.

El presidente de Turquía asiste a una crisis económica sin precedentes desde la convulsión bancaria de 2001, que propició la llegada al poder del islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, en sus siglas turcas), fundado por el propio Erdogan.

El mandatario apeló este viernes a sus conciudadanos a "cambiar los dólares y el oro que tengan bajo el colchón en una batalla nacional" para frenar el desplome desbocado de la lira, que había llegado a depreciarse durante la jornada en un casi un 20% frente a la moneda estadounidense.

El mandatario turco llamó a los ciudadanos a cambiar dólares y oro (Imagen de El País)

Las tensiones diplomáticas con Washington han agravado el declive financiero, frente al que Erdogan ha llegado a apelar a los turcos. "Si ellos tienen sus dólares, nosotros tenemos a nuestro pueblo y a nuestro Dios", enfatizó en la noche del jueves.

El ministro de Finanzas, cuya designación desencadenó hace dos semanas el desplome de la Bolsa de Estambul, garantizó la independencia del Banco Central y la disciplina presupuestaria y su voluntad de contar con "inversores y fondos internacionales en los proyectos de infraestructuras". La ausencia de medidas concretas en su programa de reformas fue recibida por los mercados con una nueva caída de la lira.

Donald Trump acabó de golpear a la divisa con el anuncio de una severa subida de aranceles (Archivo)

Aunque el producto interior bruto (PIB) registró un crecimiento del 7,4% el año pasado, la debilidad de la moneda, la elevada inflación (11% en 2017) que golpea a productos básicos y, sobre todo, la fuga masiva de capital extranjero, han desestabilizado de la economía turca, aquejada además por un alto endeudamiento privado.

El único efecto beneficioso de la progresiva devaluación de la lira turca, que ya ha superado el listón de las seis unidades por dólar en las casas de cambio, ha sido la recuperación del turismo, atraído por los actuales precios de saldo frente a las divisas extranjeras.

En pleno desmoronamiento de la economía turca, la Casa Blanca redobló su pulso con Ankara al anunciar que duplicará, en un plazo por determinar, el tipo arancelario al acero (hasta el 50%) y el aluminio (20%) procedente de ese país. El presidente Trump no tuvo reparos en jactarse en Twitter del desplome de la lira turca ante el "muy fuerte dólar", que se acentuó todavía más con la represalia de Washington.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!