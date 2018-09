Tunden a Prudence por copa menstrual desechable

REDACCIÓN 19/09/2018 11:32 a.m.

Prudence For Her lanzó un nuevo producto, pero en redes sociales no fue bien recibido.

Se trata de una copa menstrual, pero desechable, una característica que muchos usuarios califican como incongruente.

En una publicación en su cuenta de Facebook, la empresa DTK México Prudence For Her anunció este producto, y pronto recibió comentarios negativos.

Una usuaria comentó que el costo de la caja de las 4 copas menstruales desechables de Prudence, las cuales tienen una duración cada una de 12 horas, es de 155 pesos, y que se necesitarían alrededor de tres cajas por periodo.

Otra usuaria recomendó a mujeres que compren una copa menstrual tradicional, la cual tiene duración de hasta 10 años.

Horas después, Prudence For Her contestó desde la cuenta oficial a los comentarios, pero también generó respuestas negativas.

¿Qué es la copa menstrual?

Es un recipiente hecho a partir de látex o silicona, el cual se coloca en la vagina durante la menstruación. A diferencia de productos como toallas o tampones, no absorbe la sangre, sólo la contiene hasta su extracción y posterior vaciamiento, limpieza y reutilizado.

La popularidad de este producto reside en que significa un ahorro económico, además que es una opción para quienes buscan evitar contaminar el medio ambiente al originar basura.

En Mercado Libre, el costo de estas copas menstruales ronda entre los 300 y los 800 pesos.

