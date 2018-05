ELECCIONES 2018

Ahora Tribunal Electoral tumba candidatura de 'Chanito' Toledo en QRoo

Es la segunda autoridad electoral que rechaza el registro del excolaborador de Borge para la alcaldía de Cancún

ALEJANDRA GALICIA/ CORRESPONSAL 07/05/2018 06:01 p.m.

En el Ayuntamiento de Cancún se manifestaron contra la candidatura de Toledo (Foto Especial)

CANCÚN, Q.ROO.- La candidatura a la presidencia de Benito Juárez de José Luis Toledo Medina fue rechazada por el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) por no cumplir con el requisito de residencia en el destino turístico que busca gobernar, con esta reciente resolución del Teqroo, el candidato ya acumula el tercer rechazo para contender a la presidencia, emitido por dos órganos electorales estatales.

El tiempo para el candidato se agota ya que la consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), Mayra San Román Carrillo Medina, confirmó que comenzará la impresión de boletas electorales a partir del 9 de mayo, mientras que las campañas políticas de candidatos a la presidencia arranca este 14 de mayo.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Registran nuevamente a Chanito Toledo a alcaldía de Cancún

José Luis Toledo Medina, también es conocido como Chanito Toledo por integrantes de la coalición "Por Quintana Roo al frente", conformado por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano.

El Teqroo en sesión extraordinaria y de carácter urgente resolvió hoy en la ciudad de Chetumal tres asuntos relacionados con el registro de la candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez de José Luis Toledo Medina y la planilla.

El primer expediente JDC/047/2018 fue interpuesto ante el órgano electoral por Emiliano Vladimir Ramos Hernández, el diputado local fue precandidato a la presidencia de Benito Juárez por el PRD de Quintana Roo, sin embargo, líderes nacionales del partido eligieron a Chanito Toledo.

El segundo expediente JDC/049/2018 que resolvió el Teqroo fue interpuesto por el candidato José Luis Toledo Medina y el tercero RAP/026/2018 por la coalición "Por Quintana Roo al frente".

De acuerdo con el Teqroo, los dos expedientes presentados por la coalición y Chanito Toledo quienes impugnaron el acuerdo del Consejo General que emitió el Ieqroo el pasado 20 de abril y negó el registro del candidato, determinó que el actuar de la autoridad electoral estuvo apegada a derecho al valorar que cada una de las pruebas existentes en el expediente determinaron que José Luis Toledo Medina no contaba con la residencia mínima que exige la ley para contender al cargo de presidente municipal.

De acuerdo con la Constitución Política de Quintana Roo en el artículo 136 declara que para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere: "ser mexicano por nacimiento, ciudadano quintanarroense en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, con residencia y vecindad en el Municipio no menor a cinco años anteriores al inicio del proceso electoral".

El Teqroo también atendió el expediente que emitió Emiliano Ramos Hernández que impugnó en contra de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD por registrar a Chanito Toledo como candidato esto sin someterse al proceso interno del partido como precandidato. El Teqroo resolvió que los agravios señalados por el perredista son infundados porque la autoridad cumplió con lo establecido en la normatividad interna del PRD y fue avalado por el órgano máximo del partido.

Chanito Toledo fue confirmado como candado desde el 3 de abril, cuando líderes nacionales del PRD señalaron que sería el representante de la coalición para la presidencia de Benito Juárez.

El 7 de abril el diputado local y ex precandidato del PRD, para la alcaldía de Cancún, Emiliano Ramos Hernández, en compañía de militantes perredistas realizó un mitin en la explanada del palacio municipal de Cancún para confirmar que había impugnado la candidatura de Chanito Toledo, y aseguró que no permitiría que llegué a la presidencia un candidato que estuvo vinculado con el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.

El pasado 20 de abril en sesión del consejo general del Ieqroo fue rechazado el registro de la candidatura de Chanito Toledo por no cumplir con requisitos de residencia y vecindad en Benito Juárez. El órgano electoral dio un plazo de cinco días para colocar un nuevo candidato.

El PRD después del plazo establecido volvió a inscribir a Chanito Toledo con el argumento de que cumplía con la residencia en Cancún y anexó 18 documentos que lo acreditaban.

El Ayuntamiento de Benito Juárez el pasado 30 de abril expidió documentación que confirma que José Luis Toledo Medina, es residente y avecindado desde marzo de 2016, por lo que tiene dos años viviendo en el destino turístico.

PRD acudirá a tribunal federal para defender la candidatura de Chanito Toledo

A pesar de que diferentes órganos electorales han rechazado el registro de la candidatura de José Luis Toledo Medina, el PRD a través de la coalición "Por Quintana Roo al frente", acudirá a la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) para defender al candidato.

El presidente del PRD en Quintana Roo, Jorge Aguilar Osorio, sostuvo que impugnarán la resolución del Teqroo que negó la candidatura de Chanito Toledo.

"Ante la decisión por parte del Tribunal Electoral, recurriremos ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral Federal, en donde esperamos por fin obtener la candidatura para Benito Juárez, porque sabemos que la razón y la legalidad nos asiste, ya elegimos a nuestro candidato y sólo estamos a la espera de que nos aprueben su registro", manifestó Aguilar Osorio.

El presidente del PRD en Quintana Roo, al ser cuestionado si el partido y la coalición "Por México al frente" tendrá suficiente tiempo para integrarse a las campañas y en el proceso de impresión de boletas electorales señaló que en caso de que se impriman las boletas en el estado buscarán que el nombre del candidato aparezca aunque tengan que volverse a imprimir.

"Nos iremos a Xalapa y veremos cuáles son las consecuencias, yo espero que no les ordenen reimprimir las boletas nuevamente, porque eso sería también algo que pediríamos, nos van a violentar en las boletas, esa es nuestra única ruta no hay otra, nuestra ruta es que tenemos un candidato y lo vamos a llevar hasta el final", dijo el dirigente estatal del PRD.

mvf

LEA TAMBIEN Así tumbaron la candidatura (dos veces) de ´Chanito´ Toledo en QRoo Al aspirante a gobernar Cancún se le relaciona directamente con el exmandatario Roberto Borge, quien se encuentra preso por corrupción