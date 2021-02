Confirma actriz porno encuentro sexual con Trump

Un mes antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la exactriz porno Stephane Clifford, mejor conocida como Stormy Daniels, recibió 130 mil dólares para no decir nada sobre lo sucedido entre ella y Donald Trump durante una noche de verano del 2006, a fin de no dañar la imagen del magnate en la época electoral. Así lo aseguró The Wall Street Journal.

Sin embargo, con Trump ya en la Casa Blanca, se dio a conocer que Stephane Clifford sí hablò de ese episodio sexual desde hace años, donde confirmó que mantuvo relaciones sexuales con el ahora presidente estadunidense.

En una entrevista realizada en 2011 al tabloide "In Touch", cinco años después del encuentro, la actriz aseguró que tuvo la cita con Trump cuatro meses antes de que naciera Barron, el hijo del magnate con su actual esposa Melania.

Estas declaraciones de hace siete años contradicen el documento presentado por el abogado de Trump, Michael Cohen, en afirma no hubo ningún encuentro sexual.

Según el relato de la actriz, el magnate la conoció durante un torneo de golf en Lake Tahoe, Nevada.

Ahí la invitó a cenar y a una suite en su hotel en esa ciudad, en 2006.

"En realidad, ni siquiera sé por qué lo hice, pero recuerdo que mientras estábamos teniendo relaciones sexuales yo estaba como: 'Por favor, no intentes pagarme'", recordó la actriz.

Los detalles íntimos fueron revelados, como que para Trump el sexo con con ella fue "impresionante"; por ello mantuvieron contacto y se vieron muchas veces más, no sólo aquella noche en Las Vegas.

Pero eso no fue todo, ya que hay anécdotas como que el magnate no usó preservativo o que según la actriz, le dijo que le recordaba a su hija por ser alguien "fuerte, preciosa y lista".

Según la publicación, dichas revelaciones quedaron confirmadas porque la actriz las dijo mientras hacía la prueba del polígrafo.

In Touch, la revista donde se publicó la entrevista, aseguró además haber corroborado la historia con un amigo y el ex esposo de la misma Stormy Daniels.

